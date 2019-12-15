سارة الطباخ : إسعاد يونس مثلي الأعلى وأتمنى الوصول إلى مكانتها

أكدت المنتجة سارة الطباخ أن تكريمها مؤخرًا فى أحد المهرجانات كأفضل منتجة يمثل دفعة لمزيد من النجاحات في الساحة الإنتاجية



وقالت :" تواجدت مع كوكبة من النجوم والإعلاميين وصناع الفن وصانع النجوم نصر محروس ، وسوف يشهد العام القادم نقلة كبيرة لشركتي في الإنتاج الفني بشكل عام سواء في السينما او الدراما بجانب الانتاج الغنائي".



وأضافت:" أسير علي نهج المنتجة الكبيرة إسعاد يونس فهي بالنسبة لي المثل الاعلي لانها نجحت في تقديم انتاج محترم وصنعت العديد من النجوم الموجودين حاليا ".