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فن

سارة الطباخ : إسعاد يونس مثلي الأعلى وأتمنى الوصول إلى مكانتها

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:46 م
سارة الطباخ
سارة الطباخ
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نورا نبيل
أكدت المنتجة سارة الطباخ أن تكريمها مؤخرًا فى أحد المهرجانات كأفضل منتجة يمثل دفعة لمزيد من النجاحات في الساحة الإنتاجية

وقالت :" تواجدت مع كوكبة من النجوم والإعلاميين وصناع الفن وصانع النجوم نصر محروس ، وسوف يشهد العام القادم نقلة كبيرة لشركتي في الإنتاج الفني بشكل عام سواء في السينما او الدراما بجانب الانتاج الغنائي".

وأضافت:" أسير علي نهج المنتجة الكبيرة إسعاد يونس فهي بالنسبة لي المثل الاعلي لانها نجحت في تقديم انتاج محترم وصنعت العديد من النجوم الموجودين حاليا ".
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