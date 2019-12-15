على مدار 3 أيام.. قافلة جمعية أطفال السجينات تقدم خدماتها الطبية بقرى أسيوط

نفذت جمعية رعاية أطفال السجينات بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط قوافل طبية مجانية بقريتي (اللوقا- نزلة باخوم) في مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط؛ وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت 13 و14 ديسمبر في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، كما نفذت الجمعية قافلة التحاليل الطبية على مدار ثلاث ايام 12 و13 و 14 ديسمير بنفس القريتين.



انطلقت قافلة التحاليل الطبية يوم الخميس الماضي لأهالي قرية اللوقا، وتوافد المئات من أهالي القرية لإجراء التحاليل الطبية، والتي تشمل تحاليل متنوعة، كما انطلقت القوافل الطبية الشاملة بالتعاون مع كلية الطب- جامعة أسيوط على مدار يومي الجمعة السبت، لأهالي قرية (اللوقا- نزلة باخوم) وشملت تخصصات (العظام- الرمد- الأطفال- الجلدية – العصبية والنفسية- الجراحة العامة والباطنة).



وأشادت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، بمستوى القوافل الطبية والتحاليل الشاملة بقريتي (اللوقا- نزلة باخوم) بمركز ساحل سليم؛ وذلك لما قدمته من تخصصات متنوعة لأهالي القرية، وعبرت عن فخرها لاختيار الجمعية من ضمن 20 جمعية أهلية لمساعدة أهالي القريتين المصنفين من ضمن أفقر قرى الـ277 لمبادرة حياة كريمة.



تقدمت "مصطفي" الحاصلة على جائزة صنّاع الأمل بالشكر لكلية الطب- جامعة أسيوط لما قدمته من مختلف التخصصات الطبية والأطباء لإجراء القافلة على أعلى مستوى، إلى جانب المجهود الكبير للقيادات المحلية لما وفرته من تسهيلات ساعدت على نجاح القوافل الطبية، مبينة أن هذا ما حققته مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة وهو خلق نموذج عمل متكامل بين الجهات الحكومية المحلية والمجتمع المدني لتفعيل أهداف المبادرة في كافة التدخلات.



وأشارت مؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، إلى أنها تسعى من خلال التشبيك بين الجمعية والجهات الفاعلة بالقرى للعمل على استدامة التدخلات الطبية وعدم الاقتصار على تقديم الخدمات المباشرة؛ بل إنشاء العيادات الطبية المتخصصة التي تخدم الأهالي طوال العام؛ وذلك بالتعاون مع كلية الطب- جامعة أسيوط.



بدوره أشاد المهندس أسامة جاد الكريم سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، بالقافلة الطبية المنفذة من قبل جمعية رعاية أطفال السجينات بقريتي (اللوقا- نزلة باخوم)، مؤكدا دعمه الكامل للقافلة لتذليل العقبات التي تواجهها والعاملين عليها؛ خاصة بعدما رأى الإقبال الشديد من أهالي القرية على الخدمات المقدمة من قبل القافلة، كما اثنى على مستوى الخدمات والتحاليل الطبية.



وشبه رئيس مركز ومدينة ساحل سليم القافلة الطبية بتخصصاتها المتعددة، بمثابة متنفس لأهالي القريتين؛ نظرًا لاحتياج الأهالي للخدمات الصحية، كما تقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة، وشكر مجهود الجمعية على توفير الخدمات بمستوى عالي الجودة.



من جانبه أكد أمجد غزال، المدير التنفيذي لجمعية رعاية أطفال السجينات، على أهمية التدخل الطبي لقريتي (اللوقا- نزلة باخوم) بمركز ساحل سليم لما يعكسه من فوائد تنموية تنعكس على الأهالي، موضحًا أن القوافل الطبية تقدم العديد من التخصصات (البطن- القلب- العصبية والنفسية- الأطفال- الجلدية- الرمد- التحاليل الطبية)، لافتًا إلى استمرار التدخلات الطبية عقب القوافل لوصول الخدمات بأعلى جودة إلى مستحقيها.



وعن نتائج القوافل الطبية، أوضح مسئول المبادرة شنودة إبراهيم، أن القوافل الطبية لا تقتصر على إجراء الفحوصات الطبية فقط بل تقوم بحصر الحالات التي تحتاج إلى العمليات الجراحية والأجهزة التعوضية؛ نظرًا لأن الهدف الأساسي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة هو الارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي والخدمي لكافة مواطني القريتين، كما وضح أنه جاري العمل على باقي التدخلات للارتقاء بمستوى القريتين وتقديم الخدمات المجانية.



وبين مسئول المبادرة أن ضعف البنية التحتية للقريتين تمثل أكبر التحديات؛ لذا اثنى على تكاتف الجهات والقيادات المحلية والجمعيات الأهلية بالقريتين للعمل على تحسين تلك البنى، والعمل على باقي تدخلات مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة.



- قوافل طبية بالتعاون مع جامعة أسيوط

من جانبه رحب الدكتور عمرو محمد عبدالمجيد، رئيس مركز القوافل الطبية بكلية طب جامعة أسيوط، بالتعاون مع جمعية رعاية أطفال السجينات لتنفيذ القوافل الطبية بقرىتي (اللوقا- نزلة باخوم) والمصنفتين ضمن القرى الأكثر فقرًا.



ولفت إلى أن القوافل تشمل العديد من التخصصات؛ وذلك يحدد حسب احتياجات أهالي القرى، ونتيجة للفوحصات الطبية تأتي مرحلة تحديد العمليات الجراحية والتدخلات اللازمة لأهالي القريتين، مؤكدًا على أن الهدف الرئيسي للقوافل الطبية هو تخفيف عناء السفر والانتقال لأهالى القرى؛ للحصول على الخدمات الطبية بالمجان.



من جانبه أوضح الدكتور أحمد عبدالناصر عوض، مدرس مساعد بمستشفى جامعة أسيوط، أن تخصصات القافلة الطبية المنعقدة بالتعاون بين جمعية رعاية أطفال السجينات وكلية الطب جامعة أسيوط، هي (الرمد- النفسية والعصبية- الجراحة العامة والباطنة- الجلدية- العظام- الأطفال- التوعية الصحية)؛ مؤكدًا استمرار عمل القوافل الطبية في تلك القرى؛ وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساس للمبادرة الرئاسية، وهو توفير حياة كريمة لأهالى القرى الأشد احتياجًا.



وعن الكشف الطبي الموجه للأطفال، أوضح الدكتور محمد أبو بكر محمد، مدرس مساعد بطب الأطفال جامعة أسيوط، أنه تم الكشف على مدار يومين بقريتي (اللوقا-نزلة باخوم) على ما يقارب من 300 طفل؛ لتقديم الخدمات الصحية المناسبة إليهم نتيجة لبعد الخدمات الصحية.



وأشار إلى أن الطفل يجري التحاليل الطبية أولًا، ومن ثم يتم تحويله لإجراء الكشف الطبي، لعمل التدخلات اللازمة التي بدورها تحسن صحة الأطفال بالقرى الأكثر فقرًا، وبين طبيب الأطفال أن ذلك تم بالتعاون بين جمعية رعاية أطفال.