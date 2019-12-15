الجزائر تنضم رسميًا لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية

أعلن وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019، عن مصادقة بلاده على اتفاقية الانضمام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.جاء الإعلان عن القرار على هامش مشاركة الوزير الجزائري في أشغال اجتماع وزراء التجارة الأفارقة لمنطقة التبادل الحر الإفريقية المنعقد بعاصمة غانا أكرا.اقرأ أيضا:يشار إلى أن الاجتماع بحث مختلف العقبات التي تعترض المبادلات التجارية بين هذه الدول، لا سيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية والمرافعة، ومن أجل تسهيل حركة تنقل البضائع والسلع.وأعلنت دول الاتحاد الأفريقي، يوليو الماضي، عن تأسيس منطقة التبادل الحر القارية، التي يفترض أن تشكل خطوة نحو السلام والازدهار في أفريقيا، وذلك خلال قمة عقدتها في نيامي.وقال رئيس النيجر، البلد المضيف، محمد إيسوفو، أحد أكثر المتحمّسين لمشروع منطقة التبادل الحرّ القارية: هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة للقارة الأفريقية، منذ إنشاء منظّمة الوحدة الأفريقية في عام 1963.وشارك زهاء 4500 موفد ومدعو في القمة، بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من مائة وزير بالعاصمة النيجرية التي افتتحت مطارًا جديدًا، وشهدت تشييد مبان وفنادق وشقّ طرق واسعة. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، «إن حلمًا قديمًا يتحقق، والآباء المؤسسون سيكونون فخورين بذلك»، مشيرًا إلى أن منطقة التبادل الحر الأفريقية ستكون «أكبر فضاء تجاري في العالم».وبعد فترة من التردد انضمت نيجيريا وبنين خلال افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي إلى منطقة التبادل الحر القارية في أفريقيا، أمام تصفيق ممثلي باقي الدول الأعضاء. وستتألف هذه السوق من 54 بلدًا من أفريقيا التي تضم 55 بلدًا، أي باستثناء أريتريا فقط. وأضاف رئيس المفوضية أن 27 دولة صادقت على اتفاق منطقة التبادل الحر.وعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن «الطريق لا يزال طويلًا» لتجسيد هذا المشروع الطموح في الواقع.وما زالت مفاوضات شاقة تجري في الكواليس للتنفيذ التدريجي لمشروع منطقة التبادل الحر الأفريقية الذي يفترض أن يشمل دولًا تضم 1.2 مليار نسمة.