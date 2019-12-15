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فن

نانسى عجرم تنشر صور حفلها الأخير في مصر لدعم أعمال الخير.. شاهد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:52 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت المطربة "نانسى عجرم" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر عدة صور لها أثناء الحفلة الخيرية التى أقامتها مؤسسة "راعى مصر" ، لدعم القرى الأكثر فقرًا برنامج المستشفيات المتنقلة.

ودعت عجرم كل من يؤمن بالانسانية للمشاركة في فعل الخير ورسم البسمة على شفاه الأطفال، قائلة: "أنا سعيدة بتلك الزيارة التي تمت دعوتي لها من مؤسسة راعي مصر من شخصيات وضع الله في قلوبها المحبة، وأرى ان العطاء اجمل شعور في الدنيا، فهو مختلف عن كل المشاعر الأخرى فنحن نحيا ونعمل ولا نشعر بالفرح الا بأسعاد الغير".

يذكر أن مؤسسة راعي مصر شريك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة "حيث قامت بأعادة بناء وتأهيل أحتياجا كما قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتدشين ثمانية مستشفيات متنقلة تحوي عيادات للباطنة والعظام والأسنان والرمد ومعمل للتحاليل وآخر للأشعة
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