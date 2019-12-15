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فن

أمير طعيمة يحتفل بحصوله على أفضل شاعر وسيناريست لعام 2019.. شاهد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:54 م
امير طعيمة
امير طعيمة
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مصطفى كرم
احتفل الشاعر الغنائي أمير طعيمة بتتويج بجائزتي أفضل شاعر وأفضل سيناريست لعام ٢٠١٩ المقدمتين من مجلة وشوشة الفنية.


ونشر أمير طعيمة صوره له من التكريم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلا "افضل شاعر وافضل سيناريست".


ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "مبرووووك" و "مبرررروك يا افضل شاعر بجد" و " الف مبروووووك التكريم تستحقها".

وكرمت مجلة وشوشة عددا من نجوم الفن والإعلام والرياضة في حفل كبير تقديرا على أعمالهم المميزة في عام 201‪9
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