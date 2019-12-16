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برلمان

بعد ضخ 50 مليار جنيه للسياحة.. برلماني: مصر مستعدة لاستقبال الملايين من السائحين

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
عالم مصر
عالم مصر
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حسن رضوان
أشاد حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بجهود البنك المركزي التي تجلت في أطلاق خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة بـ 50 مليار جنيه، مؤكدًا أن مصر أصبحت قبلة للسياحة وتحتاج إلى هذه الخطة.

وأضاف "خاطر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تتمتع بالعديد من المناطق السياحية الغير موجودة في العالم كله، لافتًا إلى أن هذه الخطة تاخرت كثيرًا بسبب الظروف الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد الفترة السابقة وبسبب أيضا العناصر الارهابية ولكن الان اصبحت مصر بلد الأمن والأمان.

وأوضح النائب أن مصر اصبحت جاذبة للسياحة والاستثمار ولابد من التركيز على تنمية السياحة حتى نستطيع توفير المليارات من العملة الصعبة في مصر فضلا عن توفير فرص العمل، مؤكدًا أن مصر على أتم الاستعداد لاستقبال الملايين من السائحين حول العالم.

يأتى ذلك بعد أن عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ظهر أمس، السبت، اجتماعا في شرم الشيخ، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وبحضور نائبه جمال نجم، ورامى أبو النجا وممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.

وخلال الاجتماع، تم استعراض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.

وفى استجابة عملية تم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31 /12 /2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.

وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

وقد أكد محافظ البنك المركزى أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فان هذا الدعم سيزداد ويتواصل، وقد أعرب المحافظ خالد فودة عن تقديره لما يقدمه البنك المركزى والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقى.
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