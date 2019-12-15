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تعليم

بدء استقبال المرضى بمستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادي.. الثلاثاء

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:07 م
بدء استقبال المرضى
بدء استقبال المرضى بمستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادى
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يوسف رجب
أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بدء استقبال حالات المرضى بقسم الباطنة بمستشفى مرزوق عبدالوهاب للطوارئ اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم البدء في تشغيل باقى الأقسام تدريجيًا عقب الانتهاء من المرحلة التجريبية للأجهزة الطبية الخاصة بتلك الأقسام، وذلك في إطار حرص الجامعة على رفع المعاناة عن كاهل مواطنى إقليم جنوب الصعيد.

وأوضح غرباوى، أنه ذلك يأتى عقب انتهاء مرحلة التشغيل التجريبى للمستشفى والتى تم خلالها تجربة المصاعد والأجهزة والتوصيلات و الغاز والكهرباء والمياه والتكييفات والغازات قبل البدء في استقبال المرضى، معلنًا انتهاء الجامعة من التعاقد مع شركة أمن للحراسة وكذلك شركة نظافة للعناية بالمستشفى.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن المستشفى تقع على مساحة 7 آلاف متر منها 3 آلاف متر لمبنى المستشفى و 4 آلاف متر لإقامة" مهبط طائرة إسعاف هليكوبتر - مسجد – كافتيريا – استراحة للمواطنين – ساحة انتظار للسيارات" لافتًا إلى أن المستشفى هى أول مستشفى متخصص في الإستقبال والطوارئ وسوف تضم 10 أقسام طبية مختلفة تشمل 230 سريرًا. 

و أضاف غرباوى، أنها تضم وحدة لعلاج الحروق هى الأولى من نوعها بمنطقة جنوب الصعيد وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 213 مليون جنيه منها 102 مليون تبرع من آل عبدالوهاب المرزوق بدولة الكويت و100 مليون من ميزانية جامعة جنوب الوادى و 11 مليونا من بنك مصر.
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