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منوعات

قدموا نموذجا يحترم .. رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة لأسرة الطفل زين يوسف

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:29 م
زين يوسف ورامي رضوان
زين يوسف ورامي رضوان
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مصطفى كرم
شارك الإعلامي رامي رضوان جمهوره بصورة له مع قاهر مرض السرطان الطفل زين يوسف ووالديه خلال تواجدهم بمنتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وعلق رامي رضوان على الصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏أسرة زين الجميلة..ا.تامر ومدام رضوى، شكرًا للأب والأم اللي قدموا نموذجا يحترم عن كيفية تحمل الأزمة ودعموا ابنهم مرة واتنين وتلاته وأربعة لحد ما وصل لبر الأمان ،ربنا يشفي كل أولادنا يارب وكل مرضى السرطان ويقوي المحاربيين دول عشان ينتصروا زي " زين ".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎اللهم اشفي كل مريض آمين" و "‏‎الله يباركلهم فيه ومايشوف وجع المرض تآني الحمدلله ع سلامته" و "‏‎دى اجمل حاجه عملتها يارامى ف نهاية ٢٠١٩ربنا يجبر بخاطرك دايما" و "‏‎‎الله يتم شفاؤه على خير ويبارك فيه ويحفظه".

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا ننتمى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق يوم السبت المقبل فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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