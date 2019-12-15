رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها | ماذا قالت عنهما؟

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتيها تايا وتمارا على إنستجرام، حيث نشرت صورة جديدة ظهرت برفقتهما.
وكتبت رضوى الشربيني على حسابها "الفرق ما بينهم ٤ سنين و٤ ايام بس نفس الشبه ونفس الملامح نفس الروح".
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وأضافت رضوى الشربيني "الكبيرة علمتنى الأمومة والصغيرة علمتنى الحياة مش عايزه أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزه أعيش لحد ما احس انى عملت اللى عليه".
وتابعت "كل سنه و انتم روحى كل سنه و انت حياتى كل سنه وأنتم معايا".
وكتبت رضوى الشربيني على حسابها "الفرق ما بينهم ٤ سنين و٤ ايام بس نفس الشبه ونفس الملامح نفس الروح".
اقرأ أيضا :
وأضافت رضوى الشربيني "الكبيرة علمتنى الأمومة والصغيرة علمتنى الحياة مش عايزه أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزه أعيش لحد ما احس انى عملت اللى عليه".
وتابعت "كل سنه و انتم روحى كل سنه و انت حياتى كل سنه وأنتم معايا".