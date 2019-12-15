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أخبار البلد

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها | ماذا قالت عنهما؟

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:18 م
سارة يسن
احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلاد ابنتيها تايا وتمارا على إنستجرام، حيث نشرت صورة جديدة ظهرت برفقتهما.

وكتبت رضوى الشربيني على حسابها "الفرق ما بينهم ٤ سنين و٤ ايام بس نفس الشبه ونفس الملامح نفس الروح".

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وأضافت رضوى الشربيني "الكبيرة علمتنى الأمومة والصغيرة علمتنى الحياة مش عايزه أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزه أعيش لحد ما احس انى عملت اللى عليه".

وتابعت "كل سنه و انتم روحى كل سنه و انت حياتى كل سنه وأنتم معايا". 
 
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