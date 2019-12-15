رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها | ماذا قالت عنهما؟

وأضافت"الكبيرة علمتنى الأمومة والصغيرة علمتنى الحياة مش عايزه أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزه أعيش لحد ما احس انى عملت اللى عليه".وتابعت "كل سنه و انتم روحى كل سنه و انت حياتى كل سنه وأنتم معايا".