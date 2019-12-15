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مرأة

"شراب ولا لكلوك".. 4 طرق لتدفئة الأطراف في الشتاء

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:09 م
صدى البلد
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ريهام قدري
عندما نتتعرض للبرودة لانستطيع التحرك بسبب اطرافنا التي تصاب بألام من البرد

وقال الصيدلي عبد الرحمن رويض ان الاطراف يحدث لها ضيق في الاوعية الدموية وهذا بيسبب نوع من الحساسية عند بعض الناس .

اسبابها متنوعة و غالبا ما تكون بسبب :
١ - عوامل وراثية .
٢- اسباب نفسية.
٣- أدوية مثل موانع الحمل .
٤- مشاكل الغدة الدرقية.
٥ - التدخين والمنبهات .

⁦الاعراض
١ - الاحساس ببرودة في أصابع اليد اوالقدم
٢- شحوب الأطراف ثم تغير اللون الازرق ثم الاحمرار مع الاحساس بالم .
٣- تورم الأطراف .
٤- تنميل .
٥- الاحساس بالحكة بالاطراف.

اربع طرق لتدفئة الاطراف

١- التدفئة الجيدة وممكن نلبس جوانتي أو شراب صوف .
٢- التغذيه الصحية وتناول الخضروات والفواكه والمشروبات الغنية بفيتامين سي زي البرتقال و الليمون .
٣- ادوية لتقوية الشعيرات الدموية زي
Diosmin tab
Daflon tab كبسولة مرتين يوميا
* وفي حالة الحكة تستخدم مضادات الهيستامين زي
Zyrtic tab
Fastel tab
قرص يوميا
* وممكن ناخد مسكن للألم زي
Cataflam tab
Brufen tab
* مضاد حيوي في حالة وجود صديد بالجروح
Hibiotic tab
Ceporex tab
قرص مرتين يوميا بعد الاكل
٤ - استشارة الطبيب في حالة عدم الاستجابة للطرق السابقة .
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