بدون أدوية .. 4 طرق بسيطة لعلاج السعال الجاف ليلا



يمكن أن تنتشر المهيجات مثل الغبار وشعر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح في جميع أنحاء المنزل طوال اليوم والليل. إذا كان شخص ما في منزلك يدخن أو تستخدم حريقًا يعمل على حرق الأخشاب للتدفئة ، فتأكد من إبقاء الباب في غرفة نومك مغلقة في جميع الأوقات.

اتخاذ احتياطات أخرى ، مثل إبقاء الحيوانات الأليفة خارج غرفة النوم والحفاظ على النوافذ مغلقة خلال موسم الحساسية.





- عسل :-



العسل هو عامل مكافح





- شرب الكثير من السوائل :- العسل هو عامل مكافح للسعال طبيعي ومضاد للالتهابات، أضف ملعقة صغيرة من العسل الخام إلى الشاي أو الماء الدافئ لتهدئة التهاب الحلق، أو فقط خذها مباشرة.- شرب الكثير من السوائل :-



الماء أكثر أهمية لعملية الشفاء مما يعرفه معظم الناس،يساعد الحفاظ على الماء في الحفاظ على رطوبة حلقك ، وهو أمر أساسي لحمايته من المهيجات.

