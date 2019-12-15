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مرأة

بدون أدوية .. 4 طرق بسيطة لعلاج السعال الجاف ليلا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:18 م
رضوى حسام
إذا كان السعال يبقيك مستيقظًا طوال الليل ، فأنت لست وحدك، نزلات البرد والانفلونزا تتسبب في إنتاج مخاط فائض، وعندما تستلقي يمكن لهذا المخاط أن يسقط في الجزء الخلفي من الحلق ويؤدي إلى السعال،
ونشر موقع " health line " طرق طبيعية لعلاج السعال تتضمن

• طرق بسيطة لعلاج السعال الجاف ليلًا :-

- طريقة النوم :-

إذا كان السعال يمنعك من الحصول على نوم جيد ليلًا ، فقد ترغب في التفكير في تغيير وضعك، عندما تستلقي تسحب الجاذبية المخاط في ممرات الأنف إلى حلقك.
لتجنب هذه المشكلة ، ادعم نفسك على عدة وسائد بحيث يكون جسمك بزاوية 45 درجة (بين الجلوس والاستلقاء.


- تجنب المهيجات :-

يمكن أن تنتشر المهيجات مثل الغبار وشعر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح في جميع أنحاء المنزل طوال اليوم والليل. إذا كان شخص ما في منزلك يدخن أو تستخدم حريقًا يعمل على حرق الأخشاب للتدفئة ، فتأكد من إبقاء الباب في غرفة نومك مغلقة في جميع الأوقات.
اتخاذ احتياطات أخرى ، مثل إبقاء الحيوانات الأليفة خارج غرفة النوم والحفاظ على النوافذ مغلقة خلال موسم الحساسية.


- عسل :-

العسل هو عامل مكافح للسعال طبيعي ومضاد للالتهابات، أضف ملعقة صغيرة من العسل الخام إلى الشاي أو الماء الدافئ لتهدئة التهاب الحلق، أو فقط خذها مباشرة.


- شرب الكثير من السوائل :- 

الماء أكثر أهمية لعملية الشفاء مما يعرفه معظم الناس،يساعد الحفاظ على الماء في الحفاظ على رطوبة حلقك ، وهو أمر أساسي لحمايته من المهيجات.
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