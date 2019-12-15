ننشر الأسماء النهائية لمرشحي الأوقاف للحصول على منحة الماجستير

نشرت وزارة الأوقاف الأسماء النهائية للمرشحين لمنحة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامي من الأئمة والإداريين، موضحة أن عليهم تقديم أوراقهم في موعد أقصاه الأربعاء: القادم 18/ 12 / 2019م بالمكتب الفني للمسابقات بقطاع المديريات الإقليمية.





وأضافت الوزارة في بيان لها أن المستندات المطلوبة هي : (أصل شهادة المؤهل - أصل شهادة الميلاد - (4) صور شخصية - صورة بطاقة الرقم القومي).

وأشارت إلى أن من يسلم ملفه سيوقع على إقرار بعدم التقدم بطلب نقل أو ندب لحين الحصول على درجة الماجستير .





وهذه أولًا : أسماء الأئمة :

م

الاسم

المديرية





1

عطية عبد الفتاح عطية المعداوى

السويس





2

فرج شعبان أبو الفتوح السيد

السويس





3

محمد عبد المولي طه عبدالعال

السويس





4

أحمد محمد عبد العزيز محمد

السويس





5

محمد سعيد منصور علي

السويس





6

خالد أحمد عبد اللطيف محمود مسعود

بور سعيد





7

محمد محمد هانى عبد الباسط عطية

بور سعيد





8

السيد موسي محمد عمرو

بور سعيد





9

أحمد عبد المجيد عثمان عبد المجيد

بور سعيد





10

عبده محمد أمين عمر

الفيوم





11

عمر محمود السيد عبد الحفيظ

الفيوم





12

محمود عبد الظاهر عواد

الفيوم





13

عبد الرحمن محمد حسين محمد

الفيوم





14

محمد حسن مصطفي مصطفي شحاته

دمياط





15

حسين مصباح عبده عبده

دمياط





16

رمضان مرزوق حسن السيد البرعي

دمياط





17

هاني عبد المنعم محمد على

دمياط





18

أحمد أشرف أحمد عثمان

دمياط





19

غمرى محمد سعيد اسماعيل

الإسماعيلية





20

عبدالله علي محمد علي مصطفى بيومي

الإسماعيلية





21

أحمدوحيدمجاهدعبدالغنى

الإسماعيلية





22

ابراهيم احمد فهمي علي

الإسماعيلية





23

أحمد مهدي عبد المعطي محمد

الإسماعيلية





24

السعيد خيري السعيد بلايص

الإسكندرية





25

محمد محروس إبراهيم الخراشي

الإسكندرية





26

عطا خلف عطا خلف

المنيا





27

فهمي أحمد فهمي عبد العزيز

المنيا





28

احمد محمد فولي حسن

المنيا





29

حسني علي محمد أحمد

المنيا





30

محمد محمود سيد محمود

المنيا





31

محمد عبد الحميد عمر محمد

القاهرة





32

أحمد كامل محمد عطوه

شمال سيناء





33

عبد الله شعبان عبد الحكم سالم غنيم

شمال سيناء





34

طارق عبد الرحمن يوسف زيادة

شمال سيناء





35

إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامه

شمال سيناء





36

بسيونى بسيونى متولى جابر

شمال سيناء





37

احمد سيد احمد عبود عبد الرازق

شمال سيناء





38

فرج مهدي فرج علي

شمال سيناء





39

احمد حسين محمد سالم

شمال سيناء





40

محمد ابراهيم محمد ابراهيم

شمال سيناء





41

حمد الله النمر ابو المجد محمد

سوهاج





42

رجب عبد النبي رجب متولي

بني سويف





43

حمدان عثمان أحمد إبراهيم

بني سويف





44

هاني حمادة علي عبد العزيز

بني سويف





45

حسن سعيد حسن رميح

البحر الأحمر





46

رضا مسعود عبد الغني حسن عكاشة

البحر الأحمر





47

سامح شوقي مزيد عبد الغني

البحر الأحمر





48

محمود عبد العال علي أحمد

أسوان





49

عبد الرحمن محمد أحمد حسين

أسوان





50

عمر حسان أحمد محمد

أسوان





ثانيًا : أسماء الأداريين :

م

الاسم

المديرية





1

نهي عبد العليم محمد اسماعيل

الديوان العام





2

السيد محمد احمد العانوس

بورسعيد





3

فايز شعبان محمود خميس

البحيرة





4

أشرف إبراهيم عبد المعطي محمود

مطروح



