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توك شو

بطلة المسلة تكشف تفاصيل الفيلم.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:32 م
نورا حسين بطلة فيلم
نورا حسين بطلة فيلم المسلة
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قسم التوك شو
قالت نورا حسين، مرشدة سياحية وبطلة فيلم المسلة، إن الفيلم عرض فى منتدى شباب العالم أمس، وأن الفيلم لقى كثيرا من الاعجاب من قبل الجميع فى المنتدى.

وأضافت نورا حسين، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، ان فكرة الفيلم كانت قائمة على البشر جميعهم واحد ولا فرق بينهم، مشيرا إلى أن مصر دولة السبع حضارات.

وتابعت بطلة فيلم المسلة، أنها لم تكن هى الوحيدة القائمة على تحضير هذا الفيلم وأن هناك فريق كبير وعظيم قام بمساعدتها.

وأشارت نورا حسين، إلى أن الفريق أظهر كل الاماكن والاشخاص على الحقيقة كما كانت فى الواقع، مضيفة أن جميع الاماكن السياحية كانت فى غاية الروعه والجمال.

وأوضحت المرشدة السياحية، أن هناك أشياء كثيرة لابد وأن تنتهى من مجتمعنا مثل الكراهية والحقد وغيرة من أشياء بغيضة.
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