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فن

رضوى الشربيني تنشر أمنيتها الوحيدة على إنستجرام

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:27 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" صورة تجمعها ببناتها.

وكتبت رضوى الشربينى معلقة على الصورة: "الفرق ما بينهم ٤ سنين و٤ أيام.. بس نفس الشبه.. نفس الملامح.. نفس الروح.. الكبيره علمتنى الأمومة والصغيره علمتنى الحياه.. مش عايزه أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزه أعيش لحد ما احس انى عملت اللى عليه.. كل سنه وانتم روحى.. كل سنه وانت حياتى.. كل سنه وأنتم معايا".

فيما جاءت تعليقات الجمهور كالآتى:
-قمر زى مامتهم.
-ربنا يخليهوملك.
-ربنا يحفظهوملك ويطلعوا ناجحين زيك

يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017، قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري، إضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري "بروباجندا تي في"، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها "هي وبس" الذي يعرض على قناة سي بي سي.
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