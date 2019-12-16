ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الناشطة المناخية جريتا تعتذر عن تحريضها ضد السياسيين

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
قدمت جريتا ثونبرج الناشطة المناخية السويدية البالغة من العمر 16 عامًا، يوم السبت الماضي، اعتذارًا بعد إخبار مؤيديها الشباب في اليوم السابق بضربهم السياسيين في عرض الحائط.

وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، قال نقاد الناشطة إن هذا التصريح الذي ألقته النشطة في تورينو بإيطاليا، كانت تدعو من خلاله إلى العنف ضد قادة العالم الذين يتهربون من مسؤولياتهم في مكافحة تغير المناخ.

أوضحت الناشطة فيما بعد أنها قامت بترجمة حرفية من لغتها السويدية لهذه الكلمة ولم تقصد الاساءة او التحريض، وقالت إن العبارة في لغتها الأم تعني محاسبة الناس ، وأفادت أن حركة الاضراب المدرسي في جميع أنحاء العالم يجب أن تظل احتجاجًا سلميًا على تغير المناخ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليست جريتا جوثنبرج فقط.. أبطال مراهقون لـ حماية مناخ الكوكب

من أمريكا لـ البرتغال.. ناشطة المناخ جريتا ثونبرج تبدأ رحلتها في مركب

جاءت من الماضى لتنقذ العالم.. صورة عمرها 120 عاما تثير نظرية مؤامرة ضد جريتا ثونبرج

جريتا جوثنبرج تصل إلى مدريد بعد رحلة استمرت 3 أسابيع في المحيط

مؤتمر صحفى لعدد من الحاصلين على جوائز نوبل في ستوكهولم بالسويد.. فيديو

عدوة ترامب..جريتا ثونبرج تحصل على لقب شخصية العام

ترشيحاتنا

بعد القبض عليه وهو يتبول | راكب مترو يصف موظفا بالمسلم القذر .. فيديو

الموت يفجع الفنان سامو زين.. تفاصيل

اخبار الأهلي اليوم | نجم جديد يطرق أبواب القلعة الحمراء بعد التعاقد مع كهربا

بعد تصدر الدوري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

بسبب تركي آل الشيخ .. أحمد السقا مطلوب على جوجل

طارق العشري: أسلوب الأهلي منع الحرس من الاستحواذ على الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور