الناشطة المناخية جريتا تعتذر عن تحريضها ضد السياسيين

قدمت جريتا ثونبرج الناشطة المناخية السويدية البالغة من العمر 16 عامًا، يوم السبت الماضي، اعتذارًا بعد إخبار مؤيديها الشباب في اليوم السابق بضربهم السياسيين في عرض الحائط.



وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، قال نقاد الناشطة إن هذا التصريح الذي ألقته النشطة في تورينو بإيطاليا، كانت تدعو من خلاله إلى العنف ضد قادة العالم الذين يتهربون من مسؤولياتهم في مكافحة تغير المناخ.



أوضحت الناشطة فيما بعد أنها قامت بترجمة حرفية من لغتها السويدية لهذه الكلمة ولم تقصد الاساءة او التحريض، وقالت إن العبارة في لغتها الأم تعني محاسبة الناس ، وأفادت أن حركة الاضراب المدرسي في جميع أنحاء العالم يجب أن تظل احتجاجًا سلميًا على تغير المناخ.



