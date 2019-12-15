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بعد التحذير من سوء تخزينه.. تعرف على الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:06 م
صدى البلد
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ريهام قدري
حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من تخزين الخبز وهو ساخن وذلك لانه يسبب التسمم الغذائي بسبب تكون العفن بداخله ولذلك يجب اتباع عدة تعليمات لتفادي حدوث تسمم غذائي وهي:

1- تهوية الخبز وتبريده جيدا
2- وضع الخبز علي الظهر والوجه قبل تخزينه
3- وضع الخبز في اكياس نظيفة خالية من الهواء
4- البعد عن الاكياس السوداء
5- وضع الاكياس بطريقة افقية لعدم تسرب البخار وعدم حدوث عفن

واكدت نوح أن السخونة تؤدي إلى تكوين بخار داخل الكيس، والبخار يتحول لماء وهذا عامل قوي لحدوث العفن بعد مرور وقت قصير سواء كان الخبز خارجه أو داخلها.

وأكدت أن العفن يكون عدة انواع من الفطريات منها نافع مثال البنسللين أو يدخل فى معاملات دوائية وصناعات كثيرة مثل الجبنة الريكفورد مثلا

وأوضحت أن الخطر في الفطريات السامة بعد هضمها أنها تسبب تسمما غذائيا يؤثر علي المعدة والمخ والدم فضلًا أن رائحة الخبز وقتها لا تطاق.
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