ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تحطيم محمد صلاح رقم سواريز.. أشرف عبد الباقي يوجه رسالة مؤثرة لفخر العرب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:37 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
علق الفنان أشرف عبد الباقي، على تحطيم اللاعب محمد صلاح، أرقام أساطير ليفربول بتسجيله للهدف الـ 84 في 126‪ مباراة رقم

ونشر أشرف عبد الباقي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للإحصائية التي تخطى بها محمد صلاح أساطير ليفربول.

وكتب أشرف عبد الباقي، تعليقا على الصورة، "محمد صلاح يحطم رقم سواريز يا مشرفنا".

ولقيت التدوينة ردودًا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام، وكانت أبرز التعليقات بين "يا مشرفنا يا صلاح يا فخر العرب"، و"فخر العرب"، و"انت فنان كبير وهو لاعب كبير".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعب تشيلسي يشارك محمد صلاح في رقم قياسي بـ الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ينافس سواريز وماني على لقب "لاعب العقد" في ليفربول

فخر العرب.. شبكة ESPN تختار محمد صلاح ضمن الـ 100 الأفضل في العالم

بعد هدف اليوم | محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي | تفاصيل

رغم وصوله للهدف 200.. مو صلاح يحقق رقما سلبيا أمام سالزبورج فى دوري الأبطال

بعد هدف محمد صلاح العالمي في سالزبورج.. تدشين هاشتاج فخر_العرب

ترشيحاتنا

كان أبا حنونا | أول تعليق لـ هناء الشوربجي بعد رحيل زوجها حسن عفيفي | فيديو

منى اش اش .. طليقة ماجد المصري تتألق بفستان أسود في أحدث ظهور

عاجل .. تعليق فعاليات موسم الرياض | لهذا السبب

بيان عاجل لـ رئيس برلمان ليبيا حول عملية تحرير طرابلس

رفضت برامج بملايين الجنيهات.. حسن يوسف يرد على شائعة خلع زوجته الحجاب ..فيديو

أول تعليق من طارق العشرى على خسارة حرس الحدود أمام الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور

الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي