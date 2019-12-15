بعد تحطيم محمد صلاح رقم سواريز.. أشرف عبد الباقي يوجه رسالة مؤثرة لفخر العرب





علق الفنان أشرف عبد الباقي، على تحطيم اللاعب محمد صلاح، أرقام أساطير ليفربول بتسجيله للهدف الـ 84 في 126‪ مباراة رقمونشر أشرف عبد الباقي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للإحصائية التي تخطى بها محمد صلاح أساطير ليفربول.وكتب أشرف عبد الباقي، تعليقا على الصورة، "محمد صلاح يحطم رقم سواريز يا مشرفنا".ولقيت التدوينة ردودًا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام، وكانت أبرز التعليقات بين "يا مشرفنا يا صلاح يا فخر العرب"، و"فخر العرب"، و"انت فنان كبير وهو لاعب كبير".