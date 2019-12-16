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بين الناس

مواطن يناشد وزارة التضامن.. الحصول على معاش تكافل وكرامة لمساعدته على العلاج.. صور

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن سعيد أحمد عمر زيدان، المقيم فى 4 شارع الكحكيين بالغورية الدرب الأحمر محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص احتياجه لمعاش تكافل وكرامة.   

ويقول فى رسالته : أعاني من ضيق وارتجاع بالصمام الأورطى وارتجاع بالشريان الميترالى وتضخم بعضلة القلب، وأحتاج إلى عملية قلب مفتوح، تقدمت منذ عام فى معاش تكافل وكرامة وأجريت كل الفحوصات الطبية والتى أثبتت صدق كلامى، وإلى الآن لم أحصل على المعاش لمساعدتى على المعيشة، حيث إننى لا أعمل بسبب مرضى

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لسرعة استخراج فيزا معاش تكافل وكرامة لمساعدتى على المعيشة والعلاج .

للتواصل مع الشاكى 01069242531

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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