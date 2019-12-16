مواطن يناشد وزارة التضامن.. الحصول على معاش تكافل وكرامة لمساعدته على العلاج.. صور

استغاث المواطن سعيد أحمد عمر زيدان، المقيم فى 4 شارع الكحكيين بالغورية الدرب الأحمر محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص احتياجه لمعاش تكافل وكرامة.



ويقول فى رسالته : أعاني من ضيق وارتجاع بالصمام الأورطى وارتجاع بالشريان الميترالى وتضخم بعضلة القلب، وأحتاج إلى عملية قلب مفتوح، تقدمت منذ عام فى معاش تكافل وكرامة وأجريت كل الفحوصات الطبية والتى أثبتت صدق كلامى، وإلى الآن لم أحصل على المعاش لمساعدتى على المعيشة، حيث إننى لا أعمل بسبب مرضى



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لسرعة استخراج فيزا معاش تكافل وكرامة لمساعدتى على المعيشة والعلاج .



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