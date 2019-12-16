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توك شو

المفوض الرئاسي القبرصي: مصر هامة جدا على المستوى التاريخي والاستراتيجي.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
فوتيس فويتو
فوتيس فويتو
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قسم التوك شو
قال فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي القبرصي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين، إن مصر هامة جدا على المستوى التاريخى وعلى المستوى الاستراتيجي، مشيرا إلى أنه فى عام 2014 عندما بدأنا نتحدث مع مصر واليونان فى تشكيل الشراكة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، أن المهمة كانت صعبة.

وأضاف فوتيس فويتو، خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن بعد مرور 6 سنوات من بدأ الشراكة بين الدول الثلاث نستطيع أن نقول أننا فعلنا شئ هام جدا ومميز لجميع دول العالم.

وتابع المفوض الرئاسي القبرصي، أنه يعتقد أن الشراكة أنجزت الكثير وخاصة فى مجال الطاقة والسياحة والصحة والتعليم.

وأشار فوتيس فويتو، إلى أن هناك برنامج خاص جدا لقضية المهاجرين وتحت هذا البرنامج نحاول ان نعيد شعوب الدول الثلاثة المهاجرة إلى أن يعودوا إلى جذورهم وأوطانهم مرة أخرى وخاصة الشباب.

وأوضح المفوض الرئاسي القبرصي، انه يمثل حكومة قبرص فى منتدى شباب العالم، مضيفا أن الدعوة الرسمية لحضور المنتدى وجهت من الرئيس السيسي لرئيس قبرص وأنه هو من يمثل الرئيس فى هذا المنتدى، مشيرا إلى أن فى العام الماضى حضر الرئيس القبرصي المنتدى.
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