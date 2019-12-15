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توك شو

أحمد موسى: أشكر أبو الغيط على وصفه الربيع العربى بالدمار ..فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:46 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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توك شو
عرض الإعلامى أحمد موسى، مقطع فيديو، يظهر مقاطعة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للإعلامى عمرو عبد الحميد، في جلسة من جلسات المنتدى اليوم لوصفه أحداث 2011 بالربيع العربي.

وقال "أبو الغيط"، في الفيديو الذي استعرضه الإعلامى أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن موت 500 ألف ونزوح 6 ملايين سوري وهروب قرابة 3 ملايين إلى دول العالم، وهدم دولة مثل ليبيا، والتأثير السلبى على العراق وعودة الكوليرا إلى اليمن ليس بالربيع العربي.

وعلق أحمد موسى، على تصريحات "أبو الغيط"، واصفًا إياها بأنها فى محلها، وأنها فى المجمل دمار، موجهًا التحية "أشكر أبو الغيط على صراحته ومواجهته فى وصف أحداث 2011 بأنها ليست ربيعًا، بل دمار لعدد كبير من الأقطار العربية". 

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