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بين الناس

مواطن يشكو من عشوائية الميكروباصات بنزلة كوبري الملك فيصل اتجاه الجيزة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن وائل على هاشم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عشوائية سائقى الميكروباصات وتراكم أكوام القمامة أمام نزلة كوبرى الملك فيصل اتجاه الجيزة.

وقال فى رسالته: أشكو عدم وجود شرطى مرور أو رقابة مرورية عند نزلة كوبرى الملك فيصل اتجاه الجيزة، بخلاف تراكم أكوام القمامة" مطالبا بسرعة المراقبة على المنطقة من قبل الحى والمرور والمحافظة.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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