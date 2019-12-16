مواطن يشكو من عشوائية الميكروباصات بنزلة كوبري الملك فيصل اتجاه الجيزة

شكا المواطن وائل على هاشم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عشوائية سائقى الميكروباصات وتراكم أكوام القمامة أمام نزلة كوبرى الملك فيصل اتجاه الجيزة.



وقال فى رسالته: أشكو عدم وجود شرطى مرور أو رقابة مرورية عند نزلة كوبرى الملك فيصل اتجاه الجيزة، بخلاف تراكم أكوام القمامة" مطالبا بسرعة المراقبة على المنطقة من قبل الحى والمرور والمحافظة.



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