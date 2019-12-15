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أخبار البلد

اللغة لم تفرقهم | منتدى شرم الشيخ يوحد شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:56 م
لشباب من مختلف الجنسيات
لشباب من مختلف الجنسيات اليوم خلال فاعليات منتدى شباب العال
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شرم الشيخ - معتز الخصوصى
رصد "صدى البلد" صورة لعدد من الشباب من مختلف الجنسيات خلال مشاركتهم في اليوم الثاني لـ فعاليات منتدى شباب العالم ، وهم يحملون أعلام دولهم فى إشارة منهم للوحدة والترابط بين بعضهم البعض.

وكان قد انطلق مساء أمس السبت منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث إننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت أمس السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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