هنفطر إيه.. بيض وفول بطريقة غير تقليدية

تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.





طريقة عمل بيض بالخضراوات لـلشيف أميرة شنب



طريقة عمل بيض بالبطاطس والبصل



طريقة تحضير الفول:



نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.مقادير البيض بالخضراوات1 كوب بيض2 ملعقة كبيرة بيكينج باودرملح وفلفل1 كوب بطاطس حلقات مسلوقة1 كوب بصل احمر1 ملعقة صغيرة سكرزبدة* قومى بخفق البيض والملح والفلفل والبيكينج باودر* شوحى البصل مع السكر والزبدة ثم ضيفى عليه البطاطس* ضعى عليه البيض و الزبدة و يقلب ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق ثم يقدمفول إسكندرانى للشيف الشربينىمكونات الفول الإسكندرانى:- فول- حمص- فلفل حار- زيت- طماطم- بصل- طماطم مخلية- كمون- خل- ملح وفلفل- شوحي الثوم والبصل في الزيت ثم أضيفي الفلفل الحار والطماطم المخلية واتركيها لتتسبك.- ثم أضيفي الكمون وتبليه بالملح والفلفل ثم أضيفي الطماطم ثم ضيفي الفول والحمص.- يقلب جيدًا ثم يقدم