ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يناشد وزارة التضامن الحصول على معاش يعاونه على المعيشة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشد المواطن عمر جمعة، البالغ من العمر 35 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن، لتوفير معاش ودخل له يعاونه على غلاء الأسعار والمعيشة. 

ويقول فى رسالته: أنا متزوج وعندى ثلاثة أبناء، ولا أستطيع الإنفاق عليهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وتابع: أنا شغال أرزقي، أسكن بغرفة بالإيجار وبدفع ٧٥٠ جنيها شهريا، غير فاتورتى الكهرباء والمياه، وأنا ابنى مريض ويحتاج لعلاج شهري، وأسعى عشان ربنا يرزقني، وبلف هنا وهنا وأركن العربيات، واللى بسترزقه يدوب بيكفينا، وأنا تقدمت بالأوراق للحصول على معاش منذ سنة ولم أحصل عليه حتى الآن.

واختتم: أحتاج معاش تضامن اجتماعي يساعدنى على الإنفاق على أولادى.

للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠٤٤٩٢٥٠٧

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

ترشيحاتنا

نصيحة لأحمد حجازي.. هاني رمزي يتحدث عن كفاءة ياسر إبراهيم وتذبذب مستوى محمود علاء

التدريب في أوروبا ..هاني رمزي يكشف سبب عدم انضمامه لجهاز فايلر لقيادة الأهلي

مصطفى محمد بدلا من كوكا.. تفاصيل رفض مدرب منتخب مصر استدعاء مهاجم الزمالك

قرينة الرئيس تلتقي والدة الطفل زين.. وتؤكد: قدمت الحب والدعم لصغيرها في رحلته الصعبة

اعتراضات الزمالك تمنع جريشة من مغادرة ملعب السويس.. تفاصيل

خبير اقتصادي يزف بشرى للمصريين بعد خفض سعر الدولار | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها

طلائع الجيش يعمق جراح الزمالك ويهزمه 2/3 في الدوري المصري

بسبب فيديو على يوتيوب.. طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع