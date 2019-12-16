مواطن يناشد وزارة التضامن الحصول على معاش يعاونه على المعيشة

ناشد المواطن عمر جمعة، البالغ من العمر 35 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن، لتوفير معاش ودخل له يعاونه على غلاء الأسعار والمعيشة.



ويقول فى رسالته: أنا متزوج وعندى ثلاثة أبناء، ولا أستطيع الإنفاق عليهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.



وتابع: أنا شغال أرزقي، أسكن بغرفة بالإيجار وبدفع ٧٥٠ جنيها شهريا، غير فاتورتى الكهرباء والمياه، وأنا ابنى مريض ويحتاج لعلاج شهري، وأسعى عشان ربنا يرزقني، وبلف هنا وهنا وأركن العربيات، واللى بسترزقه يدوب بيكفينا، وأنا تقدمت بالأوراق للحصول على معاش منذ سنة ولم أحصل عليه حتى الآن.



واختتم: أحتاج معاش تضامن اجتماعي يساعدنى على الإنفاق على أولادى.



للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠٤٤٩٢٥٠٧



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