صلاح حسن: دور القطاع الخاص جوهري في التحول الرقمي

قال الدكتور صلاح حسن أستاذ الاستراتيجية بجامعة جورج واشنطن إن دور القطاع الخاص جوهري في التحول الرقمي، حيث أننا منذ عشر سنوات لم نكن نسمع عن الشركات العملاقة التي أصبحت حاليا فاعلا رئيسيا في الاقتصاد.



واستشهد الدكتور صلاح حسن بمدينة تايسون الذكية والخضراء في الولايات المتحدة كنموذج للتحول الرقمي بمشاركة عميقة من القطاع الخاص مع القطاع العام، في إطار قيادة القطاع الخاص لعملية التحول الرقمي حيث شهدت المدينة نقل العديد من الشركات الكبرى لمقراتها إليها.



جاء ذلك خلال جلسة"التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي" ضمن أعمال منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ.

من جانبه أكد المهندس أشرف عبد الحافظ نائب وزيرة التخطيط، أن التمييز المؤسسي والحكومي يسعى للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن وإتاحة المعلومات لجميع الجهات الحكومية، وذلك من خلال التحول الرقمي لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف أشرف عبد الحافظ ان الحكومة المصرية بمشاركة خبرات دولية نفذت العديد من البرامج في هذا الشأن من خلال منظومة تربط مختلف منشآت الحكومة لاتاحة المعلومات وصلت حاليا إلى 65 جهة حكومية مرتبطة بعضها ببعض حتى الان، ووصل عدد الرسائل المتبادلة إليكترونيًا إلى 31 مليون بيان في عام 2019، كان المواطن فيما مضى يضطر للانتقال من مكان لآخر للحصول على هذه البيانات.