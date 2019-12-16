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اقتصاد

محللة نظم معلومات: تكنولوجيا الاتصالات في العالم شهدت تطورات كبيرة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
التحول الرقمي - صورة
التحول الرقمي - صورة تعبيرية
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علياء فوزي - محمد يحيى
قالت سادڤي ساران محللة نظم معلومات بالاتحاد الدولي للاتصالات أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم شهدت تطورات كبيرة والآن هناك جهات ذات صلة تقدم الدعم الذي يحتاجه الجميع في هذا الصدد.

وأضافت "ساران" خلال جلسة"التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي" ضمن أعمال منتدى شباب العالم، أن المنظمات الدولية تساعد الحكومات في وضع سياساتهم فيما يتعلق بالتنمية الرقمية والشمول الرقمي إلى جانب الشمول المالي وإنشاء البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت سادڤي ساران، إن شبكات الإنترنت شهدت نقلة نوعية كبيرة وتم إيصال الإنترنت إلى 47% من سكان العالم، وأيضا إلى القطاعات المهمشة والدول الأقل نموا في العالم، مشيرة إلى أن المجلس الدولي للاتصالات يعمل مع منظمة العمل الدولي لإطلاق حملات لتوفير فرص عمل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتمكين الشباب من إطلاق مشروعاتهم الخاصة.

فيما أكد المهندس أشرف عبد الحافظ نائب وزيرة التخطيط، أن التمييز المؤسسي والحكومي يسعى للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن وإتاحة المعلومات لجميع الجهات الحكومية، وذلك من خلال التحول الرقمي لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف اشرف عبد الحافظ ان الحكومة المصرية بمشاركة خبرات دولية نفذت العديد من البرامج في هذا الشأن من خلال منظومة تربط مختلف منشآت الحكومة لاتاحة المعلومات وصلت حاليا إلى 65 جهة حكومية مرتبطة بعضها ببعض حتى الان، ووصل عدد الرسائل المتبادلة إليكترونيًا إلى 31 مليون بيان في عام 2019، كان المواطن فيما مضى يضطر للانتقال من مكان لاخر للحصول على هذه البيانات.
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