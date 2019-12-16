سياسي مغربي: أشعر بالانبهار بالإنجازات التي تحققت فى ربوع مصر.. فيديو

قال ياسين البهلولي، أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية، والمشارك بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إنه لم يتردد ثانية واحدة في قبول دعوة لحضور منتدى شباب العالم بمصر .





وأضاف أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» في تغطية خاصة من شرم الشيخ لفعاليات منتدى شباب العالم، أن المغرب يعيش الثقافة المصرية، حيث الكثير من معالم الثقافات المصرية من كتب وروايات ومسرحيات وأفلام موجودة في المغرب





وعبر ياسين البهلولي عن انبهاره بالمشاريع التي رآها في القاهرة والإنجازات التي تمت في كل ربوع مصر، مؤكدا أنه سيتحدث عما شاهده في مصر وفي كندا والمغرب.





وأكد أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية، أن تنظيم المنتدى كان على مستوى رائع من الاحترافية في التنظيم ورأى في مصر شبابا يعطى الأمل .