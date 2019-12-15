مصر للطيران للخدمات الجوية تستقبل دارسي الفندقة في زيارة تعريفية

استقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، برئاسة المهندس هشام عبدالحفيظ، وفدا من طلبة كلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر في زيارة تعريفية ميدانية لمطابخ الشركة ومناطق الإنتاج، ويأتي ذلك من منطلق المشاركة المجتمعية.





ورحب المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس الإدارة، بطلبة وطالبات التعليم السياحي والفنادق، وإتاحة فرص تدريب عملي في الشركة حتي يمكن للشركة المساهمة في إعداد كوادر علمية مؤهلة بما يدفع بأنشطة ومنتجات المؤسسات والشركات الفندقية والغذائية نحو التطور والتحديث المستمر.



