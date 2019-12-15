ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران للخدمات الجوية تستقبل دارسي الفندقة في زيارة تعريفية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:58 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
استقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، برئاسة المهندس هشام عبدالحفيظ، وفدا من طلبة كلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر في زيارة تعريفية ميدانية لمطابخ الشركة ومناطق الإنتاج، ويأتي ذلك من منطلق المشاركة المجتمعية.

ورحب المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس الإدارة، بطلبة وطالبات التعليم السياحي والفنادق، وإتاحة فرص تدريب عملي في الشركة حتي يمكن للشركة المساهمة في إعداد كوادر علمية مؤهلة بما يدفع بأنشطة ومنتجات المؤسسات والشركات الفندقية والغذائية نحو التطور والتحديث المستمر.

وأعرب طلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق عن سعادتهم وإعجابهمم الكبير بحجم الأعمال والإنتاج الضخم من الوجبات الغذائية ومدي الالتزام بتطبيق معايير الجودة في كل مراحل التجهيز والإعداد.
مصر للطيران للخدمات الجوية تستقبل دارسي الفندقة في زيارة تعريفية
مصر للطيران للخدمات الجوية تستقبل دارسي الفندقة في زيارة تعريفية
مصر للطيران للخدمات الجوية تستقبل دارسي الفندقة في زيارة تعريفية
مصر للطيران للخدمات الجوية تستقبل دارسي الفندقة في زيارة تعريفية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطوط والخدمات الجوية.. معرض بيزنكس الدولي يكرم مصر للطيران

مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لمنظمي الرحلات اليابانية بالقاهرة

350 فرصة عمل حقيقية وفرص تدريبية بالملتقى التوظيفي الثالث بـ"سياحة المنيا"

مصر للطيران في زيارة إلى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

3 رحلات أسبوعيا.. مصر للطيران تبدأ زيادة سفرياتها إلى طوكيو نهاية ديسمبر

ترشيحاتنا

رفضت برامج بملايين الجنيهات.. حسن يوسف يرد على شائعة خلع زوجته الحجاب ..فيديو

حققنا الهدف.. أول تعليق لـ رينيه فايلر بعد فوز الأهلي على حرس الحدود

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر مطلوب في الدوري المغربي

موعد مباراة ليفربول ومونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

بيان عاجل لـ رئيس برلمان ليبيا حول عملية تحرير طرابلس

مرض نادر.. أحمد فهمي يكشف تطورات حالته الصحية واحتمالية إجراء جراحة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور