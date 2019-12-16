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ثقافة

إبداعات فن كتابة الشعر ومسيرة نجيب محفوظ في ثقافة القليوبية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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طارق موسى
عقد نادى الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية أمسية أدبية أدارها الشاعر محمد هباش، بدأت بالاحتفاء بذكرى ميلاد نجيب محفوظ، الأديب المصري العالمي، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام. 

1988‪  وتناول الكاتب الصحفي محمد الحلواني، قصة حياة أديب نوبل ورواياته العالمية والتى قدمت الواقع المصرى بحرفية شديدة ونقلها إلى العالمية، كما تمت مناقشة عدة أعمال أدبية للشعراء المتواجدين ومنها "بواقى الحلم"، ست الحسن" لمحمود البراد، ياسمين ثابت قصيدة "مد وجزر"، "لما عينى بتلمحه"، "حبيبتى" لضياء عبد النبى، مع قصيدتين لعواد مهنى "علبة ألوان" و"عاوزك"، "إحنا" لمحمد يوسف، وقصيديتين لمحمد عنتر "الوصية الكابوسية " و"جواب الفراق" وختاما ألقت تسنيم خالد قصيدتين "معنى الحب" و"فضفضة".
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