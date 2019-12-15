‎نهى حافظ تطرح فيديو كليب أغنية «يا عم إيه»

‎طرحت المطربة نهى حافظ فيديو كليب لأغنية "يا عم إيه"، عبر يوتيوب.



الأغنية من كلمات الشاعر أسامة محرز ومن ألحان الملحن محمد خلف ومن توزيع الموزع الموسيقى حازم السعيد جيتار مصطفى نصر أوكورديون رامى صلاح مكس إسلام غلاب ماستر USA Amm studio مدير تصوير : فادى الياس / اخراج : ميدو منيب / انتاج : pause production.



‎الجدير بالذكر أن المطربة نهى حافظ شاركت بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 41.

