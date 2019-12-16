18 رسالة للرئيس السيسي في ثاني أيام منتدى شباب العالم.. برلمانيون: الإسراع فى تنفيذها سيضمن تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الانتصار الحقيقي على قوى الشر

صلاح حسب الله يكشف تفاصيل رسائل السيسي للعالم من شرم الشيخ

مصطفى الكمار: منتدى شرم الشيخ أصبح منصة عالمية للتعبير عن آراء الشباب

برلمانى: منتدى شباب العالم مهتم بريادة الأعمال وتوظيف إبداعات الشباب

وصف الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب الرسائل العاجلة والمهمة التى بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري والعالم بأكمله خلال كلمته في ختام جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2019 فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ بالتاريخية والمهمة، مؤكدًا ان تنفيذ المجتمع الدولى لها يضمن تحقيق الأمن والسلم الدوليين وهزيمة الإرهاب الدولى بجميع صوره وأشكاله.





وقال "حسب الله" فى بيان له أصدره اليوم، أن رسائل الرئيس السيسى تضمنت هدف المنتدى أن نسمع للتنوع الفكري في الموضوع الواحد وأن استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية أخطر من الإرهاب، إضافة إلى أن الإرهاب أداة جديدة لتحقيق الأهداف السياسية وأنه لابد أن نتكاتف لدعم الدول التي تقاتل وتقاوم الإرهاب.









وطالب المتحدث باسم مجلس النواب، من منظمة الأمم المتحدة أن تعى جيدا رسالة الرئيس السيسى لها والتى قال فيها: نحتاج إلى تطوير منظومة الأمم المتحدة حتى تستطيع أن تجابه التحديات التي نشأت نتيجة التطور الإنساني في العالم الذي نعيشه.. فالأمم المتحدة تواجه التحديات بطرق قديمة.





كما طالب النائب، من الدول الكبرى أن تعى رسالة الرئيس السيسى التى قال فيها : عندما تتسارع الأفيال لا تسأل عن العشب الأخضر والأشجار الصغيرة بمعنى أن الدول الكبرى المتقدمة عندما تتصارع فالدول الصغيرة تدفع الثمن لذلك يجب على الدول الصغيرة أن تنتبه لهذا الأمر.





وأكد الدكتور صلاح حسب أن الاهتمام من المجتمع الدولى بهذه الرسائل الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى والعمل والاسراع فى تنفيذها سيضمن تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الانتصار الحقيقي على الارهاب وقوى الشر والظلام تجدر الاشارة الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى شباب العالم 2019 افتتح أمس في نسخته الثالثة على بمدينة شرم الشيخ، أمس السبت، ويستمر إلى 17 ديسمبر الجاري، ووصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة حول العالم.





ويناقش المنتدى، موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما، كما يشهد عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.





كما قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن منتدى شباب شرم الشيخ أصبح منصة عالمية للتعبير عن آراء وتصورات الشباب لمستقبل بلادهم.





وأضاف نائب شبين القناطر أن المنتدى يمثل بوابة حقيقية للشباب للتعبير عن أحلامهم وآرائهم فى المجتمعات التى يعيشون بها بكل صدق، لافتا إلى أن الرئيس السيسي نجح فى خلق منصة حقيقية ومشرفة تسمح للشباب من مختلف أنحاء العالم للتعبير عن أرائهم بحرية وصدق.





وأكد على أهمية المحاور التى طرحها المنتدى للنقاش فى نسخته الثالثة وعلى رأسها قضايا الإرهاب، والأمن الغذائى، ومصادر الطاقة، لافتا إلى أنه من المنتظر الخروج بتوصيات مهمة بشأن هذه القضايا الملحة وفقا لرؤية شبابية مستقبلية.





وأوضح، أن السيسى أدرك جيدا أن المستقبل يقوده الشباب فقط، لذلك يسعى دائما لإعطاء الفرصة لهم للتعبير عن أرائهم فى أهم القضايا التى تتعلق ببناء الأمم، مؤكدًا على أن استمرار انعقاد هذا المنتدى العالمى يضمن لمصر اكتشاف وتخريج المواهب الشبابية التى ستصبح قادة مستقبل هذا البلد.





ومن جانبه، أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن منتدى شباب العالم منبر دولي يهدف لخلق كوادر جديدة قادرة على المشاركة في صناعة القرار السياسي، وتحقيق درجة عالية من الوعي تجاه العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الدولي.





وأوضح أهمية المؤتمر على مستوى ريادة الأعمال حيث يتضمن عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، تماشيًا مع أجندة المنتدى التي تضم محوري الإبداع والتنمية، ويستضيف المنتدى هذا العام حوالي 40 شركة عاملة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، لعرض أعمالهم طوال فترة المنتدى.





وأضاف أن هذه الفعاليات كانت أحد أهم توصيات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، الذي عقد في مارس 2019 في مدينة أسوان، إيمانًا بأهمية تبني دعم ثقافة ريادة الأعمال لما له من دور فعال في إنعاش اقتصاد الدولة وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف إبداعاتهم.





يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري ، أبرز الرسائل التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وذلك في ثاني أيام منتدى شباب العالم.





وكانت أبرز رسائل الرئيس كالآتي:= الجيوش الوطنية هي المسؤولة عن الاستقرار في بلادها.= أطالب بعودة قوة الجيش العربي لعودة الشعوب إلى بلادهم.= الأمن القومي في مصر متعلق بشكل مباشر بالأوضاع في ليبيا.= لم نتدخل بشكل مباشر حفاظا على علاقة الأخوة مع الشعب الليبي.= الإرهاب صناعة شيطانية ولن نقضي عليه بدون مواجهة الدول التي تدعمه.= لا نطلق في مصر على النازحين صفة لاجئ ولكنهم ضيوف لهم أعمالهم وأشغالهم.= الهدف من منتدى شباب العالم هو أن نسمع بعضنا لإثراء فكر وعقول شباب العالم.= القارة الإفريقية سوق واعدة جديدة لكنها تحتاج إلى مزيد من المشروعات والبنية التحتية.= تغيير وجه القارة الإفريقية ومستقبلها في 10 سنوات يتطلب برنامجا قاريا لمشروعات تنموية.= خطورة الإرهاب أنه يستخدم الفكر والعقيدة لتحقيق أهدافه ومصالحه.. والشباب الأكثر تأثرا به.= مصر لا تتآمر على من يختلف معها مهما حدث، ونلتزم دائما بالحوار والتفاوض لحل مشاكلنا.= الإرهاب صناعة شيطانية تستهدف الإنسان وتقدمه، كما أنه بات غطاء لسياسات وأهداف بعض الدول.= مصر سارت في برنامج لتطوير البنية الأساسية غير مسبوق، نقلها لمرحلة جديدة في جذب الاستثمارات.= مصر خاضت معركتي الانتصار على الإرهاب وتحقيق التنمية بشكل متواز ومتكامل وبنفس العزم والإصرار.= أطالب بضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتطويرها لأن أدواتها أصبحت غير عملية في مواجهة تحديات الإرهاب.= واجهة الإرهاب تتطلب جهدا دوليا كبيرا، لأن بعض الدول قدراتها الاقتصادية والأمنية أقل من مستوى الإرهابيين.= مصر استطاعت منع الهجرة غير الشرعية من خلال استعادتها حالة الاستقرار الأمني التي فقدت منذ عام 2011.= لو تركنا دول الساحل والصحراء وحدها في مواجهة الإرهاب سنعرضها لسقوطها وضياع حلم التنمية والنزوح الجماعي لمواطنيه.