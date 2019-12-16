زاهي حواس: أتمنى من حضور منتدى شباب العالم التضامن مع مصر ضد الإرهاب

أشاد الدكتور زاهى حواس، بالتنظيم الرائع لمنتدى شباب العالم، مؤكدًا أنه يروج للسياحة المصرية بطريقة جيدة جدًا، مضيفًا لو دفعنا ملايين الدولار مش هنقدر نروج لبلدنا زى المنتدى، لافتًا إلى المؤتمر سينعش قطاع السياحة فى مصر، كما أن الشباب المشاركين من كافة دول العالم سيروجون لنا فى بلادهم.





وأضاف الدكتور زاهى حواس، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن العالم كله كان مظلم ولكن حضارات البحر المتوسط هى التى نورت العالم كله، مشيرًا إلى أن تنظيم منتدى العالم هذا العام أكثر تنظيمًا عن العام الماضى، مؤكدًا أنه وجهة مشرفة لبلدنا .





وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.





وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.





وتابع "أتمنى أن يعلنوا للعالم كله أنهم ضد الإرهاب وأن يعلنوا تضامنهم مع مصر ضد الإرهاب، وأن يعلموا أصدقائهم أن مصر آمنة تمامًا".يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت مساء السبت، فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى. السيسي، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.