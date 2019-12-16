ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير إستراتيجي: الجيش الوطني الليبي يستعد لتحرير طرابلس.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:08 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد اللواء محمود خلف، الخبير الإستراتيجي والمستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن جميع التحركات التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس تتقدم بشكل إيجابي مؤكدا بأن طرابلس قريبا ستتحرر من الميليشيات المسلحة وسيسيطر عليها الجيش الوطني.

وأضاف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية خلال وجوده ضيفا ببرنامج القاهرة الأن عبر فضائية الحدث أن الجيش الوطني يسيطر على مداخل العاصمة طرابلس مشيرا إلى أنه يحاصر الميليشيات المسلحة ويقطع كل طرق الإمداد لها.

وتايع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن أردوغان يواجه مشاكل تواجده بوجوده في منطقة المتوسط مؤكدا أنه غير مسموح لأي دولة بالتواجد في منطقة البحر المتوسط.

وأشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن مشكلة أردوغان أنه لم يقم بترسيم حدوده البحرية حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما قبل معركة ليبيا الكبرى.. حفتر يضع الترتيبات النهائية لتحرير طرابلس

بومبيو يكشف خطة أمريكا لإنهاء الصراع في ليبيا وإمكانية اللجوء للتدخل العسكري

الجيش الليبي يعلن سيطرته على طريق رئيسي في محيط العاصمة طرابلس

بعد بيان المشير حفتر.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي ومليشيات الوفاق في طرابلس

معركة طرابلس.. المشير حفتر يعلن ساعة الصفر والجيش يدخل معارك طاحنة ضد قوات تركية

الجيش الليبي يعلن السيطرة الجوية والمدفعية على طرابلس

ترشيحاتنا

فيديوجراف| رحيل الطفلين هنا وسيلم بسبب شاحن

أخبار الفن.. الموت يفجع سامو زين.. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني.. محمد سامي يحرج مي عمر

مغنية أمريكية شهيرة تردد آية الكرسي.. فيديو

يحتفل بعيد ميلاد والدته .. شقيقة أحمد السعدنى تخطف الأنظار فى ظهور نادر

رفضت برامج بملايين الجنيهات.. حسن يوسف يرد على شائعة خلع زوجته الحجاب ..فيديو

عبد الله السعيد يكشف حقيقة انضمامه لصفوف نادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور