خبير إستراتيجي: الجيش الوطني الليبي يستعد لتحرير طرابلس.. فيديو

أكد اللواء محمود خلف، الخبير الإستراتيجي والمستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن جميع التحركات التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس تتقدم بشكل إيجابي مؤكدا بأن طرابلس قريبا ستتحرر من الميليشيات المسلحة وسيسيطر عليها الجيش الوطني.



وأضاف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية خلال وجوده ضيفا ببرنامج القاهرة الأن عبر فضائية الحدث أن الجيش الوطني يسيطر على مداخل العاصمة طرابلس مشيرا إلى أنه يحاصر الميليشيات المسلحة ويقطع كل طرق الإمداد لها.



وتايع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن أردوغان يواجه مشاكل تواجده بوجوده في منطقة المتوسط مؤكدا أنه غير مسموح لأي دولة بالتواجد في منطقة البحر المتوسط.



وأشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن مشكلة أردوغان أنه لم يقم بترسيم حدوده البحرية حتى الآن.