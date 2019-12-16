تجنب صراعات الدول في الشرق الأوسط يندد بدور قطر وتركيا الداعم للإرهاب.. صور

عقد في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤتمر "تجنب صراعات الدول المتعددة في الشرق الأوسط: كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز السلام الإقليمي"، والذي نظمه مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، والذي افتتحه لوكاس ماندل عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي.





وألقت مديرة المؤتمر، السيدة شذى إسلام مديرة أوروبا والجغرافيا السياسية في منظمة أصدقاء أوروبا كلمة أوضحت فيها ضرورة أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في مواقفه الحالية، وأن يضطلع بدور فاعل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار تصاعد الضغوط الاجتماعية والسياسية، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى التزايد السكاني في العراق، والذي تصحبه حالة من السخط العارم في أوساط الشباب مما ينذر بتطورات غير محمودة في المستقبل المنظور.





قطر وتركيا تدعمان الإرهاب:



النفوذ الإيراني يهدد لبنان:



التدخلات الإيرانية تهدد استقرار المنطقة:



ومن جانبه أكد السفير مارك أوتي رئيس مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان ومبعوث بلجيكا الخاص إلى سوريا، على أن تفاقم الأوضاع في سوريا يرجع إلى غياب الدور الأوروبي الإيجابي، خاصة بسبب الغياب الأوروبي النسبي خلال السنوات الماضية، مشددا على الدور الكبير الذي تبذله كلا من قطر وتركيا في دعم التنظيمات الإرهابية في إدلب، ولكن التدخلات الإيرانية تمتد إلى كافة أرجاء سوريا.وخلال كلمتها أكدت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان، أن إيران تحتفظ بنفوذ كبير في لبنان، وأن حليفها حزب الله يسيطر على مقاليد الأمور، مطالبة الاتحاد الأوروبي بأداء دور فاعل، وقالت إن شعب لبنان يتظاهر من أجل الحرية والديمقراطية، وأن البلاد على حافة الانحدار إلى حرب أهلية أو انهيار اقتصادي كامل إن لم يتم تغيير الأوضاع على جناح السرعة بحكومة تكنوقراط بعيدا على الأحزاب السياسية الطائفية.وأضافت النائبة اللبنانية، أنه في حال عدم حصول لبنان على المساعدة العاجلة من الاتحاد الأوروبي فإن العالم سيخسر لبنان وينتصر التطرف، مختتمة كلمتها بالقول إن إيران هي المعوق الأكبر والأخطر على الوحدة الوطنية والاستقرار في لبنان، ولذا لا بد من اتخاذ مواقف حازمة ضد تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للبلاد.من جانبها شددت خبيرة إيران والشرق الأوسط لدى مركز التحليل والتدخل السوسيولوجي في باريس الدكتورة إميلي تشيلي، على أن السياسة الإيرانية السيئة في الشرق الأوسط هي السبب الرئيس في الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، مشيرة على أن إيران تسعى لزيادة هيمنتها ونفوذها في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تنظر إلى نفسها بأنها الرابح الأكبر من الحرب السورية، مشددة على أن التدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط تزيد من حالة الغليان في الشارع الإيراني ومن حالة عدم الأمن والاستقرار في المنطقة على حد سواء.