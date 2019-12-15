وزيرة الداخلية اللبنانية تحذر من مندسين بين متظاهري بيروت

ناشدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريا الحسن، المتظاهرين بمغادرة شوارع وسط العاصمة بيروت حفاظًا على سلامتهم بعد ورود تقارير تفيد بوجود مندسين بين المحتجين.



وقالت الحسن في تصريحات لقناة "إم.تي.في" اللبنانية: "لم يتم بعد بدقة، تحديد المنطقة التي يأتي منها المندسون ولا يمكن أن نتحرك قبل انتهاء التحقيقات".



وأضافت: "هناك خاوف من أن يكون ما يحصل، بمثابة عمل إستباقي للتأثير على الإستشارات النيابية الملزمة التي ستجرى يوم غدٍ الإثنين".



ودارت مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن أمام ساحة النجمة ومحيط مقر البرلمان واستخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع وآليات مجهزة بخراطيم المياه لتفريق المحتجين.



وخرج آلاف اللبنانيين، الأحد، إلى شوارع بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة، استمرارا لمظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة السبت ورافقتها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى.



وفي غضون ذلك، تجول المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، الأحد، وسط العاصمة، وتحدث إلى المتظاهرين، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات.