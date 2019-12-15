ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزيرة الداخلية اللبنانية تحذر من مندسين بين متظاهري بيروت

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
ناشدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريا الحسن، المتظاهرين بمغادرة شوارع وسط العاصمة بيروت حفاظًا على سلامتهم بعد ورود تقارير تفيد بوجود مندسين بين المحتجين.

وقالت الحسن في تصريحات لقناة "إم.تي.في" اللبنانية: "لم يتم بعد بدقة، تحديد المنطقة التي يأتي منها المندسون ولا يمكن أن نتحرك قبل انتهاء التحقيقات".

وأضافت: "هناك خاوف من أن يكون ما يحصل، بمثابة عمل إستباقي للتأثير على الإستشارات النيابية الملزمة التي ستجرى يوم غدٍ الإثنين".

ودارت مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن أمام ساحة النجمة ومحيط مقر البرلمان واستخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع وآليات مجهزة بخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وخرج آلاف اللبنانيين، الأحد، إلى شوارع بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة، استمرارا لمظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة السبت ورافقتها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى.

وفي غضون ذلك، تجول المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، الأحد، وسط العاصمة، وتحدث إلى المتظاهرين، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف مشرف من قوات الأمن اللبنانية مع المتظاهرين

أمطار غزيرة في الإمارات.. والأردن تستعيد منطقتي الباقورة والغمر .. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

لبنان.. 3 نواب يصلون إلى البرلمان واحتمالات بتأجيل جلسة اليوم

لا تشريع اليوم.. الاحتجاجات ترجئ جلسة النواب اللبناني لعدم اكتمال النصاب

وقوع إصابات بين متظاهري لبنان بينهم حالة طعن عقب تعدي عناصر حزب الله عليهم

الأمن اللبناني يفرق المحتجين أمام البرلمان بقنابل الغاز

ترشيحاتنا

منى اش اش .. طليقة ماجد المصري تتألق بفستان أسود في أحدث ظهور

تنمر جديد.. شباب يصفعون عامل نظافة على وجهه في طنطا

كانت رسالة ووصلت.. رضا عبد العال يكشف سبب رحيله عن بلدية المحلة

جزيرة الموز.. جنة مصر الشتوية التي لا يعرفها الكثيرون .. صور

بيان عاجل لـ رئيس برلمان ليبيا حول عملية تحرير طرابلس

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك ينافس على المركز الرابع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور