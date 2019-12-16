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أخبار البلد

ليلى عبد المجيد: ننادي بقناة تخاطب العالم بلغتهم وثقافتهم بمحتوى غير دعائي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:26 ص
الدكتورة ليلى عبد
الدكتورة ليلى عبد المجيد
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أمل مجدى
قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد ،أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة، إن منتدى شباب العالم حدث كبير يمكن استغلاله بشكل مُجدى، لكن لابد من أدوات لفعل ذلك.

وأضافت عبد المجيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه ليس لدينا قنوات تتحدث بلغات أخرى لكن تكنولوجيا المعلومات جعلتنا نستطيع الوصول للعالم كله من خلال شبكات التواصل الإجتماعي.

وأشارت الدكتورة ليلى عبد المجيد إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات أعلنت عن عزمها إطلاق مواقع بلغات العالم المختلفة لكن الأمر لم ينفذ.

ونوهت لأهمية استغلال الشباب الموجودة وهم أكثر من 5000 من خلال استغلال حساباتهم الشخصية للحديث عن الحياة الاجتماعية والأمان الموجود فى مصر ويمكن أن نستغلهم لتسليط الضوء على تجاربهم فى مصر.

وتابعت: ننادي منذ سنوات من بعد 30 يونيو 2013 بعد الهجمات التى تعرضنا لها إعلاميا بضرورة وجود قنوات تخاطب العالم الدولى وذلك لم يحدث، ما عدا بعض الموقف القليلة من شبكة المراسلين للرد على وكالة أنباء غير صادقة.

وأكدت على ضرورة وجود استراتيجية وأدوات نقدم من خلالها محتوى ليس دعائى لكنه يخاطب عقل العالم ،ويطرح وجهات نظرنا كدولة ويحقق التواصل مع العالم ونكون فى موقف الفعل وليس رد الفعل ،وننقل الصورة الصحيحة عن مصر وعلينا معرفة ثقافة المجتمعات لنستطيع التواصل معهم.
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