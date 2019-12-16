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طراد الأسمري: نقف جميعا في مواجهة الإرهاب الإلكتروني على الدول العربية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:27 ص
طراد الاسمري
طراد الاسمري
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عمرو ممدوح
قال طراد الأسمري الأمين العام لاتحاد المغردين العرب، إننا جميعا في مواجهة الإرهاب الإلكتروني الذي يهاجم الإمارات في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المؤامرة ليست ميلادا الأيام الأخيرة.

وأضاف الأسمري، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك كما هائلا من الكذب والزيف، مشيرا إلى أنه يجب تدشين مراكز متخصصة في فضح الأكاذيب والتضليل التي تتعرض لها الدول العربية.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المغردين العرب، أن هناك محاولات لا تتوقف عن الإيقاع بين الشعب المصري وجيشه، إلا أن هذه المحاولات دائما ما تفشل، ولن ينجح الإرهابيون في مخططاتهم.

وأكد طراد الأسمري، أن الواقع يؤكد وجود وعي كبير لدى الشعوب العربية تجاه المؤامرات التي تحاول الإيقاع بين الشعوب العربية، ودائما يتم التصدي لهم وفضح أكاذيبهم.
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