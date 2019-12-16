زعيم الأغلبية: منتدى شباب العالم ملتقى يعود بالنفع على الجميع

أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى بمنتدى شباب العالم الذى انطلق فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ فى بيان له مساء الأحد.



وأكد النائب أن مصر دولة محورية عالمية وكما حاربت مصر الارهاب بالنيابة عن العالم مصر أيضا تتحدث باسم الإنسانية نيابة عن العالم بما يتوافق مع ثقافتها وتاريخها وحضارتها وقبول شعبها لجميع شعوب العالم.



وأضاف القصبى أن منتدى شباب العالم ملتقى ثقافى علمى سياسى اجتماعى سياحى اقتصادى سوف يعود على مصر بل على أفريقيا بالكامل بل على العالم كله لأن مصر دولة محورية رغم كل الضغوط التى عاشتها إلا أنها عندما تستعيد مكانتها تؤدى مهمتها وعلى أرض مصر تتوافق الشعوب جميعا وتذوب الخلافات ويذوب الوهم والأكذوبة التى تدعو الى التقسيم والفتن.



وأوضح زعيم الاغلبية البرلمانية أن منتدى الشباب فى نسخته الثالثة يناقش عدد من القضايا الهامة أبرزها جلسة التحديات الراهنة للامن والسلم الدوليين والتى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحدثت عن دعم بعض الدول الإرهاب تحت أى مظلة مطالبا المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات حاسمة ضد هؤلاء كما أشار اليهم السيد الرئيس باعتبار الإرهاب صنيعة شيطانية مشيدا بمداخلة السيسى فى تلك الجلسة والتى وجهت رسائل مباشرة الى العالم موضحا أن المنتدى هذا العام يناقش عددا من الملفات أبرزها مهارات الشباب والثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى وغيرها من الفعاليات .



وأشاد القصبى بمنتدى الشباب الذى أصبح حدث عالمى وهذا ما أكده كلمة الأمين العام للأمم المتحدة للمنتدى هذا بالاضافة الى العروض المسرحية التى تضمنتها ووجهت رسائل مباشرة الى المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب باسم الأديان وعمالة الأطفال والحروب والنزاعات وغيرها من القضايا .