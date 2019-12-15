شاهد.. جدل في الأردن بعد نبش قبري إمام سابق للحرمين ومفتي بلاد الشام

شهدت الأردن، على مدار الأيام الماضية، موجة جدل شديد إثر تعرض قبر الشيخ عوض الهامي التميمي، شمال الأردن، الذي كان مفتيا لبلاد الشام في أوائل القرن العشرين، وقبر الشيخ خليل التميمي، للنبش من قبل مجهولين، بحثا عن الكنوز.





وذكرت قناة "روسيا اليوم"، ان عشيرة بني تميم وورثة الشيخين الراحلين، استنكرت العمل التخريبي الذي طال قبريهما، مطالبة الجهات الأمنية بملاحقة المعتدين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.





ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية عن مصادر أمنية قولها إن " شرطة البحث الجنائي والأمن الوقائي فتحا تحقيقا بالحادثة، للتوصل إلى المعتدين على القبرين".





وقال الشيخ عبد الكريم التميمي، اليوم الأحد، إن الجميع "تفاجأوا بتعرض قبري الشيخين عوض وخليل التميمي للتحطيم والنبش في الليل، رغم وجودهما على أرض وقفية وسط مدينة إربد".





وأشار إلى أن الشيخ عوض التميمي توفي عام 1927، وهو من خريجي الأزهر الشريف، وعمل مفتيا لبلاد الشام في أوائل القرن الماضي، وهو أول قاض شرعي في محافظة إربد، كما عمل إماما للحرمين المكي والنبوي.





وأوضح أن الشيخ عوض التميمي كان أوصى بدفنه بجوار أستاذه وشقيقه الشيخ خليل الهامي التميمي، الذي كان أوقف أراضي في مدينة إربد، قبل أكثر من 100 عام، تصل مساحتها إلى عشرات الدونمات.



