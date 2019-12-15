ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. جدل في الأردن بعد نبش قبري إمام سابق للحرمين ومفتي بلاد الشام

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:20 م
الشيخ عوض الهامي
الشيخ عوض الهامي
Advertisements
أحمد قاسم
شهدت الأردن، على مدار الأيام الماضية، موجة جدل شديد إثر تعرض قبر الشيخ عوض الهامي التميمي، شمال الأردن، الذي كان مفتيا لبلاد الشام في أوائل القرن العشرين، وقبر الشيخ خليل التميمي، للنبش من قبل مجهولين، بحثا عن الكنوز.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، ان عشيرة بني تميم وورثة الشيخين الراحلين، استنكرت العمل التخريبي الذي طال قبريهما، مطالبة الجهات الأمنية بملاحقة المعتدين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية عن مصادر أمنية قولها إن " شرطة البحث الجنائي والأمن الوقائي فتحا تحقيقا بالحادثة، للتوصل إلى المعتدين على القبرين".

وقال الشيخ عبد الكريم التميمي، اليوم الأحد، إن الجميع "تفاجأوا بتعرض قبري الشيخين عوض وخليل التميمي للتحطيم والنبش في الليل، رغم وجودهما على أرض وقفية وسط مدينة إربد".

وأشار إلى أن الشيخ عوض التميمي توفي عام 1927، وهو من خريجي الأزهر الشريف، وعمل مفتيا لبلاد الشام في أوائل القرن الماضي، وهو أول قاض شرعي في محافظة إربد، كما عمل إماما للحرمين المكي والنبوي.

وأوضح أن الشيخ عوض التميمي كان أوصى بدفنه بجوار أستاذه وشقيقه الشيخ خليل الهامي التميمي، الذي كان أوقف أراضي في مدينة إربد، قبل أكثر من 100 عام، تصل مساحتها إلى عشرات الدونمات.

من جهته، أكد مدير مديرية أوقاف إربد رائد جروان، أن المديرية رصدت مخصصات لرفع السور المحيط بالقبرين داخل موقف السيارات، بعد أن بدأت في ترميم الخراب الذي ألحقه المعتدون بالقبرين، وإحاطتهما بالأسلاك الشائكة، لمنع تكرار الاعتداء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من منطقتي "الباقورة والغمر" تمهيدا لتسليمها للأردن

حكم قراءة القرآن على القبور عند زيارتها .. الإفتاء ترد

حكم قراءة القرآن على الميت قبل وبعد الدفن.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

اخبار الأهلي اليوم | نجم جديد يطرق أبواب القلعة الحمراء بعد التعاقد مع كهربا

هل أسلم نجم ليفربول؟.. فينالدوم يثير تساؤلات قبل سفره إلى قطر.. شاهد

اللحظات الأخيرة في حياة سامي العدل .. ابنته رشا: شاركت في الغسل وكفنته.. فيديو

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

السيسي: ليس لدينا لاجئون في مصر.. إنهم ضيوفنا مهما كان عددهم.. فيديو

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور