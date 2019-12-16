بدون رسم قلب.. 30 ثانية لتكشفي أمراض القلب قبل الإصابة بها

الخطوة الأولى..



الخطوة الثانية



أما احمرار أصابع الإبهام



أما إذا أصبحت الأصابع شاحبة أو زرقاء



فربما تكون لديك مشاكل في الدورة الدموية. يحدث هذا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في خلايا الدم الحمراء أو بسبب وجود مشاكل في إدخال الدم في جسمك.





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5 حيل للحفاظ على صحة قلبك.. أبرزها نوع من الأعشاب

من المهم أن تحافظ على صحة قلبك لتعيشى حياة صحية إليك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها للتأكد من أن كل شيء على ما يرام موقع Bright Side يقدم لك حيله للتحقق من صحة قلبك في غضون 30 ثانية فقط.ضعى ماء بارد في حوض كبير بما يكفي لتناسب يديك وضعى بعض مكعبات الثلج لتحقيق نتائج أفضل.ضع يديك في الماء مع مكعبات الثلج لمدة 30 ثانية بالضبط. سيساعدك ذلك على معرفة كيفية استجابة دمك عندما يتلامس مع البرد.يمكن أن يكون لديك نتيجتان محتملتانإذا أصبحت أصابعك حمراء ، فهذه أخبار جيدة. هذا يعني أنه لا يوجد لديك أي مشاكل متعلقة بالأوكسجين في دمك. قلبك والدورة الدموية بصحة جيدة.