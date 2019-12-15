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توك شو

رئيس تحرير الرأي الكويتية يكشف تفاصيل القبض على ممول خلية الإخوان وتسليمه لمصر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:21 م
خلية الاخوان
خلية الاخوان
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عمرو ممدوح
قال وليد الجاسم، رئيس تحرير جريدة الرأي الكويتية، إنه تم إلقاء القبض على طبيب أسنان مصري، وتم تسليمه للأمن المصري حسب اتفاقات المتهمين بين الدولتين.

وأضاف وليد الجاسم، في تصريحات تلفزيونية، أن هذا الشخص بعد التحقيق معه تم التوصل إلى أنه المسؤول عن جمع التمويلات من قطر لصالح خلية الإخوان.

وأكد رئيس تحرير جريدة الرأي الكويتية، أنه تم الكشف عن أنه ابن المسؤول عن حريق كنيسة في الاسكندرية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر ضربة كويتية جديدة لخلية الإخوان.

وتمنى وليد الجاسم، أن يعم الاستقرار على مصر وبلادنا العربية، ويسود الأمن والأمان بين الشعوب العربية.

وذكرت صحيفة «الراي» الكويتية أن السلطات الأمنية في مطار الكويت أوقفت أحد كوادر تنظيم الإخوان، ويدعى إسلام (ع)، بعد عملية رصد ومراقبة ومتابعة حيث كان قادمًا من تركيا، وذلك لعلاقته بـ خلية الإخوان التي ضبطتها الكويت في منتصف يوليو الماضي.

ووفقًا لصحيفة «الراي» الكويتية، فإن إسلام (ع) طبيب أسنان يعمل في الكويت بعدما كان يعمل سابقًا في مستشفى سوهاج، وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين البلدين.

وكان قد غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا ودول أخرى لدى انكشاف أمر الخلية، ومكث هناك نحو 4 أشهر إلى أن قيل له من رفاقه في التنظيم ومن بعض المواطنين المتعاطفين مع التنظيم أن ملفه لم يعد تحت الرقابة كما كان من قبل، وأن بإمكانه العودة وترتيب بعض الأمور المتعلقة به ثم السفر لاحقًا إلى أي جهة أخرى إن شعر أنه مستهدف... لكن عين الأمن الكويتي كانت يقظة وأوقف لحظة دخوله المطار بناء على المعطيات التي تملكها وزارة الداخلية عن علاقاته ودوره.
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