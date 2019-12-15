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أخبار البلد

خروج سوزان مبارك من المستشفي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:24 م
سوزان مبارك
سوزان مبارك
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صدى البلد
أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن خروج سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من المستشفي، وذلك بعد إجراء عملية جراحية وتم حجزها منذ فترة بعد العملية بالعناية المركزة.

وقالت فجر السعيد، فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تيوتر": "الهانم سوزان مبارك خرجت من المستشفي".

وجاءت التعليقات: الحمد للله على سلامتكم.. انتى على طول وش السعد.. الحمدلله.. وغيرها.

وكانت سوزان مبارك تخضع للمتابعة المستمرة على يد أكبر الأطباء بمستشفى فى القاهرة الجديدة ومنع عنها الأطباء الزيارة من أي شخصٍ وترددت شائعة عن وفاتها مما دفع ابنها جمال مبارك بنفي الخبر.

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