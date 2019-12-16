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أخبار البلد

محمد المرسي: أتمنى تطوير قناة النيل الدولية لتكون واجهة لمصر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:28 ص
الدكتور محمد المرسى
الدكتور محمد المرسى
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أمل مجدى
قال الدكتور محمد المرسى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن منتدى شباب العالم حدث يسوق نفسه لدينا 8000 شاب هم سفراء لمصر فى بلادهم.

وأضاف محمد المرسى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هؤلاء الشباب سيرون المعاملة الطيبة والأمن وحسن التنظيم والأماكن السياحية وسينقلون ذلك لجميع أنحاء العالم.

وتابع محمد المرسى فيما يتعلق بالحدث الكبير هناك منصات إعلامية دولية تنقل الحدث من شرم الشيخ وهى دعاية كبيرة تجعل مصر تظهر لكل دول العالم بصورتها الحقيقية. فى ظل وجود منصات معادية وبذلك يتم تصحيح صورة معكوسة لدى البعض.

وأشار محمد المرسي إلى أنه يمكن استغلال الحدث بشكل أكبر للترويج للسياحة عن طريق وزارة السياحة بان تشترى مساحات إعلانية في صحف كبرى لعرض وقائع هذا الحدث .

وأكمل أن للهيئة العامة للاستعلامات دور من خلال مكاتبها فى الخارج للترويج للحدث ،ونحتاج قناة قوية تخاطب العالم بلغتهم وبطريقة تفكيرهم ونصل للآخرين لتصدير بصورة صحيحة عن مصر ويمكن تطوير قناة النيل الدولية لتكون واجهة لمصر.
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