دماء على الإسفلت.. مصرع وإصابة 29 شخصا في 8 حوادث بالمحافظات.. والداخلية تقدم إرشادات للسائقين

مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار طنطا - المحلة بقرية الرجدية

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم أتوبيسين بطريق أسوان - أبو سمبل

القيادة في الطقس السيىء .. 13 نصيحة لسائقي السيارات خلال سقوط الأمطار

شهد اليوم عدة حوادث متفرقة على الطرق الصحراوية نتيجة السرعة الزائدة حيث لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم بين أتوبيسين بطريق أبو سمبل / أسوان الصحراوى .تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان إخطارًا بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسى ركاب على طريق أبو سمبل / أسوان بالقرب من قرية كركر.وأسفر الحادث عن مصرع شخصين بعد نقلهما للمستشفى لمحاولة إسعافهما داخل المستشفى، وأصيب 6 آخرون تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم .وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.و لقي سائق مصرعه وأصيب 3 ركاب، اليوم، الأحد، إثر اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" -كانوا يستقلونها- بعمود إنارة بطريق إهناسيا - النويرة غرب محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسائق ويدعى "حمدي عبد التواب عاشور" 27 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.وتم نقل 3 من الركاب وهم "أحمد عبد النبي عبد الصمد" 23 سنة، طالب، صباح عبد الحكيم محمد 40 سنة، ومحمد صدقي عوض الله 22 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية بني هاني التابعة لمركز إهناسيا ومصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.وأسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قفط-القصير، عن مصرع شخص مصري وإصابة ٣ أشخاص سودانيين.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بمصرع أحمد عبدالله محمد، مقيم بأسوان، وإصابة كل من: محي الدين توعد الله ابراهيم، باشتباه مابعد الارتجاج في المخ، وشمس الدين سليمان، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعمر تاج السر، بكدمات، مقيمين بالسودان.من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتي إسعاف، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.ولقي سائق مصرعه وأصيب 3 ركاب، اليوم، الأحد، إثر اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" -كانوا يستقلونها- بعمود إنارة بطريق إهناسيا - النويرة غرب محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسائق ويدعى "حمدي عبد التواب عاشور" 27 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.و تم نقل 3 من الركاب وهم "أحمد عبد النبي عبد الصمد" 23 سنة، طالب، صباح عبد الحكيم محمد 40 سنة، ومحمد صدقي عوض الله 22 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية بني هاني التابعة لمركز إهناسيا ومصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.و لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة ملاكي بالبحر الصغير بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز منية النصر بوقوع سيارة ملاكي رقم 2681 ق ا ب فى البحر الصغير المقابل قرية برمبال القديمة.ونتج عن الحادث مصرع خليل محمد وإصابة وليد محمد إسماعيل والمقيمين ببنها قليوبية وذلك بسبب الأمطار الغزيرة.وتم نقل الجثة لمستشفى منية النصر وجار تحرير المحضر اللازم وتم استخراج السيارة من قاع البحر.و لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بإصابات بالغة نتيجة حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل بمركز منوف وتم تحرير محضر بالواقعة .تلقى اللواء محمد ناجي مدير وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة منوف إخطارا بوقوع حادث بطريق قرية برهيم ووجود مصابين ومتوفين.وبالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع محمد. ع، 56 عاما موظف وإصابة جمال. ه، 32 عاما،وذلك بسبب تصادم دراجة نارية كانا يستقلانها بسيارة نقل اثناء عودتهما من عملهما ، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى منوف العام .وبسؤال أهل المتوفي نفوا الشبهة الجنائية وتم عرض الجثة على الطب الشرعي.وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة صرحت بدفن الجثة.وشهدت محطة قطارات الرجدية بمحافظة الغربية مساء اليوم، الأحد، واقعة مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات القطار "طنطا _ المحلة الكبرى"؛ مما أودي بحياته في الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المنشاوي العام.كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمصرع الشاب "كريم.م.ا"، ٢٠ سنة، إثر سقوطه تحت عجلات قطار طنطا - المحلة عقب سقوطه من القطار على مزلقان محطة سكة حديد قرية الرجدية التابعة لمدينة طنطا.وأفادت التقارير الصحية، بأن سبب الوفاة نزيف دموي بالمخ، وبتر أجزاء من جسد الضحية دون وجود شبهة جنائية في الحادث.وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.من جانبها قدمت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح لـ سائقي السيارات باتباع بعض الإجراءات لقيادة آمنة أثناء الطقس السيىء وهي كالتالي:- تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.- مراعاة احتمالية وجود منخفضات على الطرق مغطاة بالمياه- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك.- الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية- السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.- فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا.- استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج.- عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.- فى حالة حدوث عطل فجائي للمركبة, يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة ب 30 متر في إتجاه السير.- التزم كي تصل سالمًا .