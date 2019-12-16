عبد المحسن سلامة عن افتتاح منتدى شباب العالم: قدم نماذج ملهمة

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق، إن تنظيم منتدى شباب العالم هذا العام جميل جدًا ومنظم، لافتًا إلى أن فكرة المنتدى من الاساس جميلة جدًا ورائعة، حيث أنه يجمع اكثر من 8 آلاف شاب من مختلف دول العالم فى مكان واحد لكى يتبادلوا الثقافات شئ جميل جدًا وإيجابى.





وأضاف عبد المحسن سلامة، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه يحسب للمنتدى قدرته على إنجاح هذه الفعالية بهذا النجاح، مشيدًا بفاعليات الجلسة الافتتاحية التى أعلن منها الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق المنتدى شباب العالم بنسخته الثالثة والتى قدم خلالها نماذج إنسانية مشرفة، والتى ترسل رسالة هامة لبعض الشباب المحبط والشباب اليائس والذى سيرى تلك النماذج المشرفة والتى ستجعلهم يغيرون من أنفسهم.





وتابع أن منتدى شباب العالم قدًم نماذج ناجحة، مما يدعم صورة إيجابية لكل المجتمعات مما يجعل الشباب يغيرون نظرتهم عن الحياة بشكل عام، موضحًا أن الشباب المشارك بمنتدى شباب العالم هم أكثر ناس يتأثرون بتلك النماذج المشرفة، مطالبًا بعرض الفيلم الخاص الملهم الخاص بالمرشدة السياحية نورا فى دور السينما كما كان يعرض فى قديمًا جريدة السينما.





وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.





وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.





يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت مساء السبت، فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى. السيسي، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.