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رياضة

رئيس اتحاد الكونغ فو يكشف تفاصيل جديدة بعد ثبوت إيجابية عينة بطل العالم المصري

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
الكونغ فو
الكونغ فو
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منتصر الرفاعي
كشف محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للكونغ فو أن إيقاف محمود عاطف جمعه بطل مصر في الوشو كونغ وفو، وسحب الميدالية الذهبية منه تعد مؤامرة بعد فوزه ببطولة العالم الأخيرة.

وكشف رئيس الاتحاد أنه كان حريص على التحليل لجميع اللاعبين قبل السفر والمشاركة في بطولة العالم الاخيرة من جهة رسمية ومعتمدة وتحت إشراف الدكتور اسامة غنيم رئيس النادي والنتيجة معتمدة وتؤكد براءة اللاعبين وأكبر دليل على تعرضنا لمؤامرة أن اسم اللاعب محمود عاطف جمعة لم يكن ضمن اللاعبين الذين سيخضعون للتحليل ضد المنشطات وتم اضافة اسمه بخط اليد في اللحظات الأخيرة وهناك من يتربص بالاتحاد المصري لمصالح شخصية وضد مصر وجار التحقيق لمعرفة كافة الحقائق.

وأضاف محمد عاشور خلال تصريحات اعلامية أن اللاعبين تم الكشف عليهم ومتابعتهم بشكل دقيق وتحت إشراف طبيب المركز الأولمبي قبل السفر والكل متأكد من براءة أبطال مصر وسنقوم بإجراء تحليل جديدة للاعبين ومعرفة حقيقة المادة التي أثبتت إيجابية العينة وحرمت بطل مصر من ذهبية العالم وكذلك حرمانه من الحصول على مبلغ ٧٥ ألف جنيه قيمة الفوز بذهبية بطولة العالم.

وأضاف عاشور أنه خاطب وزارة الشباب والرياضة بعدم صرف مكافأة للاعب لحين إثبات براءته حفاظا على المال العام.

كما تم مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة بالموافقة علي العقوبة قبل انتهاء الفترة المسموح بها على ان يتم التحرك الرسمي وبشكل قانوني خلال المرحلة المقبلة.

وأفصح رئيس اتحاد الكونغو فو ان اللاعب عمر ممدوح الفائز بالميدالية البرونزية خلال البطولة نفسها كان قد تعرض لنزلة برد شديدة ولكنه رفض تعاطي الأدوية خوفا من تكرار هذا الموقف .

وكان محمود عاطف صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر فى بطولة العالم الأخيرة التى أقيمت فى الفترة من ١٤ الى ٢٠ أكتوبر الماضي بشنغهاي بالصين «ميزان ٥٢ كيلو ثبتت إيجابية العينة الخاصة به .

وتم سحب الميدالية الذهبية منه وبذلك تأثر تصنيف المنتخب المصري فتراجع من المركز السادس إلى المركز السابع عشر.

ومن المتوقع أن يتم فرض غرامة مالية على مصر خلال الأيام القادمة، ستكون في أقل تقدير ٣٠ ألف دولار.
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