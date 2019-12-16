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تعليم

حقوق عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي فبراير المقبل

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
حقوق عين شمس
حقوق عين شمس
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ياسمين سامي
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تنظيم مؤتمرها العلمي تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد "، والمزمع عقده خلال الفترة من 2- 3 فبراير 2020.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، والدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

ويتضمن المؤتمر محاور "الجوانب القانونية والاقتصادية لمحاكمة الفساد " بكلية الحقوق 6 محاور رئيسية ومنها الآثار السلبية للفساد علي الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ‏المعوقات الإجرائية لمكافحة الفساد وسبل مواجهتها، ‏مواجهة الفساد من المنظور الشرعي وفلسفي وقانوني مقارن ، ‏كما يتضمن ‏المواجهة الجنائية والمدنية لجرائم الفساد وكذلك دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وأخيرا دور قواعد القانون الدولي في مكافحة الفساد .

وتشمل شروط النشر والاشتراك في المؤتمر الكتابة في أحد محاور المؤتمر، أصالة الورقة البحثية وعدم سبق تقديمها للتحكيم أو عرضها في أي مؤتمر أو ندوة علمية أو دورية متخصصة، وألا يزيد عدد صفحات البحث بفهارسه عن 30 صفحة.

وأوضحت الكلية أن الموعد النهائي لتلقي الأبحاث والتحكيم يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019 ، ويرسل ‏أصل البحث في نسختين : نسخة مطبوعة وتسلم يدويا في مكتب سكرتارية الكلية ونسخة بصيغة الكترونية، ترسل علي البريد الالكتروني ‏ [email protected]

ويرسل على نفس البريد الإلكتروني نسخة الكترونية من السيرة الذاتية للمشترك وصورة شخصية وصورة من إيصال سداد قيمة الاشتراك في المؤتمر مشيرة إلى أن لن يتم تحكيم أي بحث إلا بعد سداد قيمة الاشتراك .
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