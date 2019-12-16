صاحبة تطبيق guid me: البرنامج يساعد غير المبصرين على الانتباه من الأشياء التي أمامهم

قالت فدوى بن خلوق صاحبة تطبيق guid me، إن برنامج guid me يساعد الأشخاص غير المبصرين على الانتباه من الأشياء التي أمامهم، وأيضا يساعدهم في الوصول إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها عن طريق سماعة أذن ولو فقدوا أو حدث لهم أي شيء نقوم بإرسال الموقع إلى أهلهم على الفور.





وأضافت " بن خلوق" خلال لقائها مع الإعلامية " إيمان الحصري" في برنامج "مساء dmc"المذاع علي قناه "dmc"،أن هذا البرنامج يختلف عن غيره أنه يمكنه توجه الشخص إلى اليمين أو اليسار كما أنه إذا أراد الذهاب إلى أى مكان يقوم البرنامج بتحديد الطريق السهل ويقوم بإبعاد الشخص عن الأماكن المزدحمة بالسيارات .وفي ذلك الصدد قال همايل شو يدرى صاحب مشروع smart arm، إن هذا المشروع يساعد الأشخاص الذين لديهم مشكلة في الأعضاء وهذا المشروع عبارة عن إنسان آلي علي شكل يد به كاميرا واذا اردت ان تلتقط شيء تعرض علي الكاميرا وعن طريق الذكاء الاصطناعي تبدأ في التفكير في التقاط الشيء الذى تريده وبتالي هناك حافر لذلك أن يكون فعالا وهو متوفر بسعر معقول من حيث التكلفة .وتابع "شو يدري" انني كنت اعمل في مجال الإنسان الآلي وبحثت منذ فترة طويلة وأدركت بعد بعض وقت اننا توصلنا الى تكنولوجيا متقدمة ، ولكن نريد استخدامها في أمور تحقق قيمة حقيقية.واستكمل " شو يدري": أنني تحدثت مع زميل وقالي لي أنه هناك إنسان آلي بالفعل ولكنه مكلف جدا ثمنه حوالي 70 او 60 الف دولار وبالتالي بدأت بالتفكير في تنفيذ الفكرة بتكلفة معقولة ، وبدأت بتصنيعه بالفعل وقمت بعرضه في أوروبا والولايات المتحدة بسعر 1000 دولار .