ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صاحبة تطبيق guid me: البرنامج يساعد غير المبصرين على الانتباه من الأشياء التي أمامهم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
أصحاب البرامج
أصحاب البرامج
Advertisements
قسم التوك شو
قالت فدوى بن خلوق صاحبة تطبيق guid me، إن برنامج guid me يساعد الأشخاص غير المبصرين على الانتباه من الأشياء التي أمامهم، وأيضا يساعدهم في الوصول إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها عن طريق سماعة أذن ولو فقدوا أو حدث لهم أي شيء نقوم بإرسال الموقع إلى أهلهم على الفور.

وأضافت " بن خلوق" خلال لقائها مع الإعلامية " إيمان الحصري" في برنامج "مساء dmc"المذاع علي قناه "dmc"،أن هذا البرنامج يختلف عن غيره أنه يمكنه توجه الشخص إلى اليمين أو اليسار كما أنه إذا أراد الذهاب إلى أى مكان يقوم البرنامج بتحديد الطريق السهل ويقوم بإبعاد الشخص عن الأماكن المزدحمة بالسيارات .

وفي ذلك الصدد قال همايل شو يدرى صاحب مشروع smart arm، إن هذا المشروع يساعد الأشخاص الذين لديهم مشكلة في الأعضاء وهذا المشروع عبارة عن إنسان آلي علي شكل يد به كاميرا واذا اردت ان تلتقط شيء تعرض علي الكاميرا وعن طريق الذكاء الاصطناعي تبدأ في التفكير في التقاط الشيء الذى تريده وبتالي هناك حافر لذلك أن يكون فعالا وهو متوفر بسعر معقول من حيث التكلفة .

وتابع "شو يدري" انني كنت اعمل في مجال الإنسان الآلي وبحثت منذ فترة طويلة وأدركت بعد بعض وقت اننا توصلنا الى تكنولوجيا متقدمة ، ولكن نريد استخدامها في أمور تحقق قيمة حقيقية.

واستكمل " شو يدري": أنني تحدثت مع زميل وقالي لي أنه هناك إنسان آلي بالفعل ولكنه مكلف جدا ثمنه حوالي 70 او 60 الف دولار وبالتالي بدأت بالتفكير في تنفيذ الفكرة بتكلفة معقولة ، وبدأت بتصنيعه بالفعل وقمت بعرضه في أوروبا والولايات المتحدة بسعر 1000 دولار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف أنساك.. قصيدة شعرية جديدة لـ تركي آل شيخ

خالد الجندي يوضح أسرارا عن سحر المقابر .. فيديو

خبير السيارات: الألمانية القديمة افضل من الصينية الجديدة.. فيديو

بعد دعوة الرئيس السيسي .. فوائد مذهلة للاستيقاظ المبكر

مدرب منتخب الكاراتيه: الألعاب الفردية لم تأخذ حقها مسبقا | فيديو

مرسيدس في المقدمة.. أكثر 10 سيارات أمانا في العالم 2019.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

عميد معهد القلب السابق يحذر: المشروبات الغازية بها سم قاتل

طارق العشري: أسلوب الأهلي منع الحرس من الاستحواذ على الكرة

مش هتصدق.. 8 فوائد صحية غير متوقعة لـ بلح العجوة

كان أبا حنونا | أول تعليق لـ هناء الشوربجي بعد رحيل زوجها حسن عفيفي | فيديو

عبد الله السعيد يكشف حقيقة انضمامه لصفوف نادي الزمالك

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور