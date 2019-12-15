محمد الواضح بعد التعادل : كنا نطمح في الفوز ولكننا حافظنا على الصدارة

صرح محمد الواضح المشرف علي الفريق بنادي بني سويف الرياضي عقب التعادل مع فريق تيلفونات بني سويف في الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى "كنا نطمح فى ال٣ نقاط لكن نقطة جيدة من خصم عنيد والأهم أننا حافظنا على الصدارة " .



وأكد الواضح بأن الفريق بقيادة حسن موسي المدير الفنى كانوا يريدون حصد الثلاث نقاط ولكن جاء التعادل بعد مباراة قوية مع خصم عنيد مثل تيلفونات بني سويف ومع ذلك فقد مازلنا في صدارة المجموعة .



وأشار إلى أن حسن موسي أكد علي اللاعبين علي ضرورة التركيز في الجولة القادمة أمام فريق البنك الأهلي صاحب المركز الثانى ،و حصد ال ٣ نقاط لتوسيع الفارق .



يذكر أن فريق بني سويف قد تعادل سلبيا مع فريق تليفونات بني سويف في الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

