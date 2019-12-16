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أخبار البلد

صفوت العالم: منتدى شباب العالم يخلق صورة إيجابية عن مصر الدولة الشعب والنظام

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:59 ص
الدكتور صفوت العالم
الدكتور صفوت العالم
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أمل مجدى
قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ،إن منتدى شباب العالم يخلق صورة إيجابية عن مصر الدولة الشعب والنظام الأمني والسياسى والتحضر ،ولكن يجب الانتباه لبعض الأشياء لتحسين الصورة .

وأضاف صفوت العالم، فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن مصر تنفق الكثير من الأموال من أجل ان يكونوا سفراء لمصر لذلك يجب الالتزام بمواعيد بدء الجلسات، لان هذه صورة مصر فى الإدارة والتنظيم أمام العالم .

وتابع صفوت العالم: وأيضًا منع تصوير الشباب نفسه فى الجلسات لمدة طويلة ، ووضع بروتوكول أكثر تنظيمًا بالأسبقية بحيث نترك الحق للجميع فى الجلوس بالصفوف الأولى وليس الإعلاميين فقط .

وأشار صفوت العالم، لضرورة التخطيط لاستغلال الحدث باستراتيجية خاصة وإدارة خاصة للتعامل مع هذه الأحداث الكبرى ،ونفرق بين ادارة الأحداث الخاصة بالوطن ومثل هذه الأحداث فنكون أكثر موضوعيًا وحيادًا وأكثر تنوعًا فى عرض الأفكار .

وتابع صفوت العالم، أنه يتمنى أن يتاح للشباب المشارك فى المنتدى أن يشاهدوا الحياة فى مصر فى كل المحافظات وألا يقتصر الأمر على مدينة شرم الشيخ فقط .

وأكد أستاذ الإعلام أن النماذج الإيجابية لم تتح لها الفرصة للاستضافة عبر الشاشات المصرية ، وهذا يجعلنا نعيد التفكير فى قدرات من يقدمون البرامج .
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